Lineage Logistics renforce son réseau d'installations sous température contrôlée, leader en Europe, grâce à une douzaine de transactions en 2020





Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), le plus grand et le plus innovant des fournisseurs mondiaux en termes de SIIC industrielle à température contrôlée, et de solutions logistiques, a annoncé aujourd'hui la finalisation de douze transactions à travers l'Europe, destinées à renforcer son réseau d'installations de premier plan à l'échelle mondiale. Au cours des douze derniers mois, Lineage a réalisé des acquisitions stratégiques dans quatre pays, concernant vingt sites situés dans des marchés importants de par leur population et leur production alimentaire. L'activité de transaction de la société comprend également un investissement majoritaire dans une entreprise de mise en service de systèmes automatisés ultramodernes, située en Belgique. Toutes les acquisitions ont soit déjà été intégrées avec succès, soit seront intégrées au premier trimestre 2021.

Parmi les entreprises rejoignant l'équipe de Lineage figure Coldstar, l'acquisition la plus récente de Lineage dans la région, et qui gère des opérations hautement automatisées dans le « Triangle d'or » du Danemark, stratégiquement situé entre le Jutland, la Zélande et l'Allemagne. Coldstar ajoute au réseau Lineage près de sept millions de pieds cubes et plus de 20 000 emplacements de palettes de capacité de stockage frigorifique, avec plus de 100 collaborateurs qualifiés et enthousiastes desservant environ 65 % du marché de détail danois. Des projets visant à développer cette activité et à étendre son offre à d'autres détaillants au Danemark et ailleurs sont activement à l'étude.

En plus de Coldstar, les transactions annoncées comprennent :

Au Danemark :

Lundsøe Køl og Frys, cinq sites à travers le Danemark avec un projet d'expansion substantielle du port d'Aarhus, dont la réalisation devrait être achevée en 2021

Super Frost Sjaelland A/S, une installation en dehors de Copenhague

Kolding, une installation louée triple net

Kanalholmen, une installation louée triple net

Aux Pays-Bas :

Vriescentrale Asten, un site opérationnel hautement automatisé, axé sur la transformation de la viande pour l'exportation internationale

Site Heerenberg B.V. de Frigo Group à Heerenberg

En Belgique :

F.A.I.S. (Flexible Automation Innovative Solutions), une entreprise de mise en service de systèmes automatisés ultramodernes, qui aidera Lineage dans ses projets majeurs liés à l'expansion de nouvelles constructions

En Norvège :

Larvik, une installation louée nette à proximité du port de Larvik, le deuxième plus grand port à conteneurs, de Norvège

Oslo, une installation louée nette

Moss Cold Storage, un site opérationnel à Moss, en Norvège, desservant l'ensemble du marché norvégien

En Pologne :

Pago Sp. z o.o., six sites à travers la Pologne

« Je suis fier qu'au cours de cette année 2020 qui offrait à la fois des défis et des opportunités, nous ayons pu pénétrer de nouveaux marchés et poursuivre notre dynamique de croissance dans le monde entier », a déclaré Greg Lehmkuhl, président-directeur général de Lineage. « Nous avons terminé l'année, en étant solidement positionnés sur le marché européen, et plus concentrés que jamais sur notre objectif de transformer la chaîne d'approvisionnement alimentaire afin d'éliminer les déchets tout en contribuant à nourrir le monde entier. »

« En plus d'élargir notre empreinte européenne, ces transactions répondent à la demande pressante des clients qui souhaitent répondre à l'évolution de la dynamique du marché et mettre en oeuvre de nouvelles solutions de chaîne d'approvisionnement, innovantes et d'envergure mondiale », a ajouté Mike McClendon, président des Opérations internationales, et vice-président exécutif de l'Optimisation du réseau, chez Lineage. « Les emplacements stratégiques de ces installations, combinés à ceux qui offrent et facilitent des opérations hautement automatisées ou des opportunités d'expansion, nous permettent d'offrir des solutions de chaîne logistique qui s'étendent sur toute la chaîne de valeur. »

Après la clôture de ces transactions, la Société fusionnée disposera d'une capacité de plus de 2,1 milliards de pieds cubes d'installations à température contrôlée, réparties entre plus de 340 sites dans 15 pays, avec une empreinte mondiale couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud.

