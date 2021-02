Avis médias - « Dégelez les négos » - La FPSS-CSQ érige un monument de glace à l'attention du gouvernement





Québec, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - En cette journée de rentrée parlementaire, et au lendemain de l'annonce de l'obtention de mandats de grève de la part de ses membres, la Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) (FPSS-CSQ) invite les représentants des médias à assister au montage d'un monument de glace en face de l'Assemblée nationale du Québec.

Ce monument servira de rappel quotidien aux parlementaires qu'il est urgent de régler les négociations, actuellement mises sur la glace par le gouvernement de François Legault.

Date : Mardi 2 février 2021 Heure : À partir de 6 h Lieu : Devant l'Assemblée nationale du Québec Quoi : Montage d'un monument et de sculptures de glace

Possibilité de prise d'images et d'entrevues avec le porte-parole sur place Qui : Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

« L'inaction du gouvernement est incompréhensible. Augmenter les conditions de travail et salariales pour régler la pénurie de main-d'oeuvre du personnel de soutien scolaire devrait être urgent pour le gouvernement. Surtout actuellement! » s'indigne Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « Il y a près d'un an, nous proposions au gouvernement de mettre les négociations sur pause le temps de gérer la pandémie. Il a refusé. Depuis, non seulement il les étire, mais en plus, il fait preuve de mauvaise foi en omettant volontairement de donner à ses négociateurs les mandats permettant des ententes » ajoute-t-il.

