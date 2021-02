Comment pouvons-nous mieux protéger les ambulanciers paramédicaux de la COVID-19? Des chercheurs ont l'intention de le découvrir





L'étude permettra aussi de savoir combien d'ambulanciers paramédicaux ont contracté la COVID-19 et pendant combien de temps les anticorps sont présents.



MONTRÉAL, 02 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les ambulanciers paramédicaux courent un risque élevé d'être contaminés par le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, mais les facteurs qui contribuent le plus à ce risque n'ont pas encore été étudiés de près. C'est pourquoi le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de son Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 (GTIC), soutient une nouvelle étude qui portera sur les facteurs de risque associés à la COVID-19 chez les ambulanciers paramédicaux. Environ 2 millions de dollars ont été octroyés pour la réalisation de cette étude, qui consistera aussi à mesurer les taux d'infection et les mesures d'immunité chez les ambulanciers paramédicaux ? y compris ceux qui ont déjà été vaccinés.



« Ce groupe de travailleurs essentiels est indispensable pour aider les Canadiens à traverser cette pandémie, déclare l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam. Plus nous pourrons réduire le nombre d'infections parmi les ambulanciers paramédicaux, plus les interventions d'urgence seront efficaces dans notre système de santé. De plus, grâce à cette étude, nous obtiendrons de précieux renseignements sur la durée de l'immunité. »

« Nous en savons très peu sur les risques de contracter la COVID-19 associés aux différentes tâches que les ambulanciers paramédicaux doivent réaliser dans le cadre de leur travail, affirme la Dre Catherine Hankins, coprésidente du GTIC. Ils traitent des patients qui pourraient être infectés par le SRAS-CoV-2 en se tenant très près d'eux pour les soigner et les transporter dans des espaces confinés. Ils donnent régulièrement des soins médicaux d'urgence qui peuvent faire augmenter leur risque d'exposition et d'infection, comme la réanimation cardiorespiratoire (RCR) en cas d'arrêt cardiaque. »

Pour cette nouvelle étude, l'équipe recrute activement 5 000 ambulanciers paramédicaux en Colombie-Britannique (BC) et en Ontario. On retrouve 52 % des ambulanciers paramédicaux du Canada dans ces deux provinces. Les participants devront répondre à des sondages et donner des échantillons sanguins à trois reprises dans l'espace d'une année.

« Notre étude consistera à étudier les facteurs du milieu de travail qui peuvent faire augmenter le danger d'infection. L'administration de certains traitements, comme ceux qui génèrent des aérosols, pourrait être plus sécuritaire si l'on améliorait les stratégies de contrôle des infections en milieu de travail », explique le Dr Brian Grunau, chercheur principal de l'étude et professeur adjoint au Département de médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université de la Colombie-Britannique.

« Les résultats de l'étude permettront de cerner les facteurs et les protocoles qui ont une influence sur le risque d'infection chez les ambulanciers paramédicaux et de recueillir des données probantes qui serviront à élaborer des lignes directrices sur la santé et la sécurité en milieu de travail visant à protéger ces travailleurs contre le SRAS-CoV », ajoute Tracy Kirkham, Ph. D., co-chercheuse principale et professeure adjointe à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto.

« Pour évaluer les facteurs de risque et étudier l'immunité, nous mesurerons les taux d'anticorps dans des échantillons sanguins afin de déterminer combien d'ambulanciers paramédicaux ont été infectés par le SRAS-CoV-2, y compris ceux qui étaient asymptomatiques, explique le Dr Grunau. Chez ceux qui présenteront un résultat positif, nous étudierons la durée de la présence des anticorps tout au long de l'année. »

Les anticorps sont l'un des moyens que l'organisme utilise pour lutter contre les infections et pour s'immuniser, dans une certaine mesure, contre la réinfection. Dans le cas de la COVID-19, nous ignorons pendant combien de temps les anticorps contre le virus demeurent dans le sang. En mesurant les taux d'anticorps à différents moments de cette étude, nous saurons mieux pendant combien de temps les anticorps contribuent à la réponse immunitaire d'une personne atteinte.

Les ambulanciers paramédicaux de l'Ontario et de la Colombie-Britannique qui veulent participer à l'étude ou en savoir plus sont invités à consulter le site omc.ohri.ca/CORSIP/.

L'étude est soutenue par plusieurs organismes des deux provinces, dont le BC Children's Hospital, le Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences, BC Emergency Health Services, l'Association des paramédics du Canada, Ambulance Paramedics of BC, l'Association de santé et sécurité des services publics et les syndicats représentant les ambulanciers paramédicaux de l'Ontario.

