PTC nomme Mark Benjamin à son conseil d'administration





BOSTON, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- PTC (NASDAQ : PTC) a nommé Mark D. Benjamin à son conseil d'administration à compter du 10 février 2021.

« l'expérience riche et variée de Mark en matière d'initiatives de croissance pour le Cloud, le SaaS et les solutions IoT font de lui un innovateur qui a fait ses preuves », a déclaré Jim Heppelmann, président et directeur général de PTC. « Mark apporte une expertise précieuse à notre organisation alors que nous travaillons à renforcer notre position de leader dans le domaine du SaaS. Nous nous réjouissons de l'accueillir au sein du Conseil. »

Mark D. Benjamin est actuellement PDG de Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN), qui propose des systèmes intelligetns exploitant l'intelligence artificielle aux grandes entreprises du monde entier. Avant de rejoindre Nuance, Benjamin a été président et directeur de l'exploitation de NCR Corporation et président de Global Enterprise Solutions chez ADP.

« PTC se distingue clairement en tant que leader des technologies au service de l'industrie, notamment l'IoT industriel, la réalité augmentée et le SaaS », a déclaré M. Benjamin. « Il y a une synergie évidente entre mon expérience et l'ADN de la société en matière de transformation numérique. Je suis heureux de rejoindre le conseil d'administration de PTC à ce moment clé de son histoire. Et je me réjouis de pouvoir apporter ma contribution à cette société qui propose une innovation continue dans le domaine des technologies de la transformation numérique. »

Diplômé de l'université de Miami, Mark D. Benjamin est titulaire d'une maîtrise en finance internationale et marketing.

À propos de PTC (NASDAQ : PTC)

PTC stimule l'innovation industrielle avec des solutions éprouvées et maintes fois primées qui permettent aux entreprises de démarquer leurs produits et services, de viser l'excellence opérationnelle et d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs. Avec PTC et son écosystème de partenaires, les industriels peuvent tirer parti des promesses offertes par les nouvelles technologies pour piloter leur transformation digitale ? sur site, dans le cloud ou via une approche pure Saas. Chez PTC, nous ne nous contentons pas juste de rêver à un monde meilleur, nous contribuons à sa construction.

