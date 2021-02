Universal Edition révolutionne le marché mondial de la musique : « scodo » est mis en ligne et permet aux compositeurs du monde entier de publier des partitions d'une nouvelle manière





VIENNE, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- Les compositeurs sont actuellement confrontés à de nombreux défis sur le marché limité de la musique classique et doivent s'affirmer à la fois contre les tendances modernes et les anciennes tendances établies. En même temps, ils doivent s'occuper des nécessités administratives et de la gestion des droits.

Avec scodo, Universal Edition a répondu à cette situation et ouvre l'avenir de la musique : avec ce nouvel outil d'édition, la maison d'édition musicale viennoise offre à tous les compositeurs la possibilité de figurer dans son catalogue mondialement établi entre des compositeurs de renom tels que Gustav Mahler, Arnold Schönberg, et Arvo Pärt.

Les nouveaux compositeurs disposent d'un nouvel outil web flexible pour la publication de leurs partitions. En seulement quelques clics, les créateurs de musique peuvent publier une nouvelle oeuvre à tout moment, qui peut être obtenue dans le monde entier via le site web d'Universal Edition. Toutes les partitions publiées via scodo peuvent désormais être distribuées non seulement sous forme imprimée mais aussi sous forme numérique via UE now.

Universal Edition, l'éditeur de musique dont le succès s'étend sur plus de 100 ans, se tient ainsi au courant de l'actualité et propose toute la gamme de la distribution de la musique moderne. scodo répond à une demande de longue date sur le marché de la musique. L'outil d'édition pose un jalon pour l'édition musicale à l'aide de la numérisation.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.universaledition.com/scodo .

Universal Edition a été fondée en 1901. Elle distribue ses partitions aux débutants ainsi qu'aux musiciens professionnels des meilleurs orchestres du monde entier.

Avec scodo et UE now, Universal Edition offre aux compositeurs et aux musiciens du monde entier de nouvelles formes d'édition et de distribution de partitions.

