Zendesk présente sa nouvelle Suite avec une solution de messagerie puissante

Zendesk (NYSE : ZEN) éditeur de logiciels de service client proposant des solutions de support et de vente destinés à améliorer la relation client, annonce la disponibilité généralisée de sa solution de messagerie dans le cadre de la nouvelle Zendesk Suite. Elle regroupe toutes les capacités de service de Zendesk, y compris la messagerie, en une offre complète qui simplifie le workflow au sein d'une plateforme unique.

Les outils de messagerie de Zendesk sont conçus pour permettre aux entreprises de converser, en continu et de manière facile et personnalisée avec leurs clients par SMS, WhatsApp ou chat... Afin de répondre aux besoins des entreprises, elles pourront désormais offrir des expériences conversationnelles sur le Web, mais aussi sur les réseaux sociaux ou téléphones grâce à l'automatisation intégrée. La solution de messagerie de Zendesk offre également des fonctionnalités avancées, notamment des notifications proactives, l'activation de bots tiers spécialisés et la possibilité pour les clients d'effectuer des transactions directement au sein de la conversation lorsqu'ils recherchent des produits, réservent des places ou effectuent des achats.

"Aujourd'hui, les clients exigent des expériences en temps réel à un niveau et à un rythme que nous n'avons jamais vus auparavant. Les entreprises ne peuvent pas considérer la fidélité de leurs clients comme acquise, et l'utilisation de logiciels obsolètes et coûteux qui mettent des mois à être mis en place et à fonctionner est révolue", a déclaré Adrian McDermott, President of Products chez Zendesk. "Les entreprises ont besoin de la meilleure technologie pour rester agiles et faire face aux besoins de leurs clients en constante évolution. En quelques heures, Zendesk peut leur permettre d'offrir la meilleure expérience client en mettant la messagerie au premier plan." poursuit-il.

La messagerie est rapidement devenue le moyen de communication préféré des entreprises et des clients, car elle est pratique, rapide et personnalisable. Le rapport 2021 de Zendesk sur les tendances de l'expérience client a montré, en 2020, une augmentation de 110 % de l'utilisation de la messagerie sociale. De plus, 64 % des consommateurs ont déclaré avoir testé de nouveaux canaux de communication avec le service client d'une entreprise, soit par la messagerie ou les robots.

"Les individus souhaitent échanger avec les marques de la même manière qu'ils discutent avec leurs proches. Par exemple par le biais d'une messagerie personnelle pour obtenir des réponses à leurs questions et recevoir de l'aide rapidement et facilement. Avec plus de 175 millions de personnes dans le monde qui envoient déjà chaque jour des messages, avec un compte professionnel sur WhatsApp, les entreprises (de toutes tailles) peuvent capitaliser sur la messagerie pour mieux échanger avec les clients là où ils sont et pour enrichir leurs relations et accroître leur efficacité", a déclaré Kyle Jenke, directeur des partenariats chez WhatsApp. "Grâce à des partenariats avec des entreprises comme Zendesk, et particulièrement pendant la pandémie, nous facilitons le transfert des opérations en ligne des entreprises, afin qu'elles puissent rester proches de leurs clients même lorsqu'elles sont physiquement éloignées."

Zendesk a été l'une des premières sociétés SaaS à démocratiser la manière dont les entreprises offrent un support par e-mail. Avec sa nouvelle suite, Zendesk mène maintenant le changement vers des relations basées sur la messagerie. Ces dernières années, l'entreprise est devenue une des références en matière d'expérience client et a développé des solutions en partant du principe que toute relation entre un client et une marque doit se traduire par une seule et même conversation, quel que soit le canal ou le dispositif utilisé.

En faisant évoluer la nouvelle Suite en y incluant ses solutions de messagerie globales, Zendesk dote les entreprises de la meilleure technologie pour répondre aux besoins de leurs clientèles. Elle permet aux entreprises de fournir facilement à leurs clients le support qu'ils souhaitent, d'avoir des équipes performantes et un espace de travail unifié pour les agents, et de synchroniser les entreprises avec une plateforme ouverte et flexible. De plus, la sécurité de pointe appliquée par Zendesk, son infrastructure modulable, ses outils de gestion des tâches des agents et de la conduite du changement, permettent à toutes les entreprises de gérer leurs équipes, leurs données et leurs opérations.

Avec cette nouvelle Zendesk Suite, Zendesk a également regroupé toutes ses capacités de service dans une solution globale avec cinq nouveaux plans qui comprennent tout ce dont une entreprise a besoin pour réussir. Cette nouvelle expérience simplifiée permet de choisir facilement le plan le mieux adapté aux besoins spécifiques d'une entreprise. Pour plus d'informations sur la nouvelle Zendesk Suite, veuillez consulter le site : www.zendesk.fr/service

