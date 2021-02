SKEMA déploie l'intelligence artificielle dans tous ses programmes et campus





PARIS, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- Un an après le lancement de son plan stratégique 2020-2025, SKEMA Business School est en mesure d'annoncer plusieurs avancées concrètes, notamment en intelligence artificielle.

Avec SKEMA AI Institute, l'IA se déploie sur tous les programmes et campus

Précurseur en 2019 avec l'ouverture de centre de recherche en IA à Montréal, SKEMA monte en puissance avec la création de SKEMA AI Institute, un dispositif global qui permet de fédérer une vingtaine de professeurs et d'experts autour de l'IA et de déployer la stratégie IA de l'école - de la recherche aux applications concrètes dans l'ensemble programmes de l'école - tout en s'appuyant sur les territoires et écosystèmes de ses différents campus en France et à l'international.

Dans ce cadre, soulignons la coopération historique avec l'UCA (Université Côte d'Azur) et plus particulièrement l'Institut 3IA Côte d'Azur.

Pour Alice Guilhon, Directrice Générale SKEMA Business School : « Il était essentiel d'introduire l'IA dans tous les programmes académiques de SKEMA. Cela constitue même l'un des piliers de SKY25 : c'est ce que nous appelons de l'hybridation. Cette hybridation est l'un des leviers de notre ambition : devenir l'école de l'Avant-Garde en proposant l'hybridation de 100% de nos programmes : l'IA au service du monde de l'entreprise ».

Parmi les avancées en matière d'IA, on notera :

La Constitution d'une « faculté IA » SKEMA , composée de plus de 20 professeurs et chercheurs répartis en 4 domaines interdisciplinaires : Fondamentaux de l'IA ; IA, Economie & Finance ; IA, Marketing & management ; IA, Opérations, Supply Chain & systèmes d'information.

L'intégration d'une spécialisation « IA » au sein du programme postbac en 4 ans : « SKEMA Global BBA » , sur les campus de Sophia-Antipolis et Raleigh ( USA ).

, sur les campus de Sophia-Antipolis et ( ). La mise en place au sein du Programme Grande Ecole de la spécialisation « AI for managers » sous la direction du Professeur Davide La Torre, directeur SKEMA AI Institute

sous la direction du Professeur Davide La Torre, directeur SKEMA AI Institute Le lancement d'un nouveau programme de Mastère Spécialisé® de « chef de projets en IA » à l'automne 2021, actuellement en cours de labellisation par la Conférence des Grandes Ecoles.

Pour Asma Hanafi, étudiante en 2ème année du Programme Grande Ecole ayant choisi le parcours « IA for managers » : « La valeur ajoutée d'une telle formation en IA réside avant tout dans sa technicité. Être un étudiant en école de commerce et postuler à un stage tout en ayant des compétences en Machine Learning et en programmation font de nous des profils attractifs, disposant d'un « plus ». Ce « plus », je l'ai ressenti durant les entretiens pour ma recherche de stage car il a suscité la curiosité de plusieurs recruteurs. Aujourd'hui, l'IA fait partie intégrante de tous les secteurs d'activité. La gestion et l'analyse de données sont des problématiques auxquelles toutes les entreprises font face. Il est donc essentiel pour le manager de demain de savoir dominer des sujets aussi centraux ».

A ce jour, plus de 70% des programmes de SKEMA intègrent la dimension IA dans leurs enseignements. Avec SKEMA AI Institute et ses nouveaux programmes, l'école préfigure ce qui deviendra à terme une entité spécifique sous la dénomination « SKEMA AI School for Business ».

Plus de détails sur ces initiatives sont consultables dans la brochure SKEMA AI for Business : https://fliphtml5.com/rbjta/mrsh

