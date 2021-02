La marque de cartouches d'imprimantes LEMERO annonce la nomination de Novak Djokovic comme ambassadeur de la marque





CHINO, Californie, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- Novak Djokovic, le meilleur joueur de tennis professionnel masculin au monde, a été nommé ambassadeur de la marque LEMERO, une marque de premier plan qui fournit des cartouches d'encre et de toner fiables. Avec LEMERO, les utilisateurs peuvent bénéficier de performances d'impression exceptionnelles et sans faille et d'un service après-vente sans souci. Chez LEMERO, toutes les cartouches sont produites avec des matériaux de haute qualité et fabriquées par l'atelier de production automatisé de pointe.

Soyez le leader dans le domaine, tout comme Novak Djokovic dans le sien. LEMERO peut aider les utilisateurs à laisser leur marque sur les documents, les brochures, les affiches, tout ce qui est imprimé.

Les cartouches d'encre et de toner LEMERO sont conçues en pour les consommateurs. Les cartouches sont faciles à installer et parfaitement compatibles avec les imprimantes HP, Canon, Brother, EPSON, Samsung, Xerox et d'autres marques.

LEMERO UTRUST, LEMERO UEXPECT et LEMERO SUPERX sont des sous-marques de LEMERO.

« La qualité est importante chez LEMERO », a déclaré Terry, directeur général de LEMERO. « Nos cartouches permettent d'imprimer des photos réalistes et des textes faciles à lire. Notre encre résiste à la décoloration et aux bravues. La poudre de toner utilisée dans la cartouche LEMERO permet d'obtenir des textes clairs et nets. Les clients obtiendront des performances fiables et des images impressionnantes sur chaque impression. En outre, grâce à notre service après-vente sans souci, les clients peuvent à tout moment retourner librement les articles qu'ils ont achetés en cas de problème. »

De plus, la durabilité environnementale, la santé et la sécurité sont également prises en compte dans les cartouches d'encre et de toner LEMERO. « Nous veillons à ce que nos cartouches soient produites à partir de matières premières de haute qualité et respectueuses de l'environnement. » a souligné Terry.

« LEMERO est fier de s'associer à la Fondation Novak Djokovic », a ajouté Terry. « 10 centimes sur l'achat de chaque jeu de cartouches seront utilisés pour soutenir la mission de la fondation qui consiste à aider les enfants à recevoir une éducation préscolaire de qualité.

« « Make Your Mark », c'est important, tout comme le fait Novak », a déclaré Terry. « Pour que nos clients puissent obtenir des performances d'impression sans faille, les produits LEMERO sont tous fabriqués par l'atelier de production automatisé de pointe. Nous pensons que c'est le moyen de minimiser les défaillances des produits et de contribuer à ce que les clients se distinguent par des couleurs vives et des rendements élevés pour chaque occasion. »

Les produits LEMERO sont disponibles sur Amazon et sont expédiés dans de nombreux pays.

