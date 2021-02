L'opérateur télécom China Mobile International Ouvre un Datacenter à Frankfort





FRANKFURT, Allemagne , 2 février 2021 /PRNewswire/ -- L'opérateur China Mobile International Limited (CMI) a ouvert un nouveau datacenter (centre de données et d'hébergement) en Allemagne. Ce centre de niveau III a été spécialement construit à Francfort, la capitale financière de l'Union européenne.

L'Asie et l'Europe sont des partenaires commerciaux stratégiques qui entretiennent des flux d'investissement interrégionaux importants ainsi qu'une collaboration croissante dans les domaines de l'éducation et de la recherche entre autres. Le datacenter de Francfort est un ajout important au réseau mondial croissant de l'opérateur CMI et sert à la fois de noeud d'échange des réseaux internationaux et de centre de données Internet (IDC).

"CMI installe son deuxième datacenter en Europe à Francfort afin de fournir des connexions à haut débit sûres et fiables et d'assurer des liens plus étroits entre l'Europe et l'Asie. L'épidémie de COVID-19 a amené un grand nombre d'utilisateurs à passer plus de temps en ligne, avec un recours accru aux outils numériques, non seulement pour le travail et l'apprentissage à distance, mais aussi pour les achats en ligne. La technologie fait désormais partie intégrante de la quasi-totalité des aspects de notre vie, de sorte que plus de données doivent être traitées et stockées. Cela se traduit par une demande accrue de solutions de diffusion de contenus et d'applications cloud", a déclaré le Dr. Li Feng, président-directeur général de CMI. "CMI fournit des services professionnels à guichet unique pour accompagner les opérateurs et les entreprises à répondre aux besoins de leurs utilisateurs dans une nouvelle ère de mondialisation numérique".

Le nouveau datacenter de CMI à Francfort s'intègre de manière transparente aux datacenters existants de Singapour et du Royaume-Uni déjà en services, à son noeud central de Hong Kong (GNC) et à sa vaste infrastructure de communications mobiles mondiales et de réseaux en cloud. Le nouveau datacenter renforcera la connectivité internationale de la suite de produits et services iConnect ; une solution intégrée pour les opérateurs qui fournit des services aux entreprises du monde entier via les iSolutions et mCloud proposées par CMI. Plus de 2 000 entreprises internationales utilisent actuellement la suite de produits iSolutions de CMI pour la connectivité et les solutions spécialisées couvrant l'IDC, les technologies de l'information et des communications, l'Internet des objets et les applications cloud, tandis que plus de 10 000 entreprises utilisent la plateforme d'intégration du réseau cloud de CMI : mCloud.

La couverture mondiale de CMI est composée par des systèmes de câbles, des points de présence (POP) et des centres de données, ainsi que par des accords de collaboration avec 29 fournisseurs de services de datacenters permettant de proposer ses services dans plus de 210 villes dans le monde.

Une équipe d'experts a été mise en place pour accompagner les organisations du secteur financier mondial à mettre en place une infrastructure informatique hybride flexible répondant aux exigences de sécurité et de conformité du secteur dans les domaines du cloud public, du cloud privé et de l'architecture physique. Les produits intégrés cloud de CMI aident les banques, les assureurs, les sociétés de sécurité et la fintech à accéder à des datacenters sécurisés, à des routes dédiées à faible latence et à des connexions cloud. CMI opère son réseau mondial pour offrir un backbone transfrontalier via mCloud, réduisant ainsi le délai d'approvisionnement cloud à quelques secondes, soit une fraction de celui requis pour les déploiements de services de connectivité traditionnels. Il garantit également une disponibilité de 99,99 % pour les connexions POP à POP grâce à la solution Cloud Connect de mCloud, qui intègre de manière fluide différentes régions cloud à travers le monde.

"Avec une empreinte étendue de systèmes de câbles, de datacenters et plus de 80 POPs Cloud Connect, CMI offre un accès mondial avec une large bande passante, une connectivité flexible et des services globaux via un guichet unique", a déclaré le Dr Li Feng. "Au service de clients internationaux, en particulier des entreprises chinoises qui cherchent à se développer en Europe, notre nouveau datacenter contribue à confirmer Francfort comme un noeud d'échange de données de premier plan".

Situé à Mörfelden, le datacenter de Francfort de CMI est conçu avec deux adductions de câble indépendantes avec diversité de routes et un contrôle de sécurité avancé à neuf couches. Le site nouvellement construit est desservi par une double alimentation en énergie provenant de deux sous-stations électriques différentes. Le système d'alimentation est complété par des transformateurs 2N et une alimentation sans interruption (UPS), équipée d'une batterie de secours de 12 minutes. Le système de refroidissement du datacenter comprend également un stockage d'eau réfrigérée.

Le nouveau datacenter de CMI est un centre de données de niveau III certifié par l'Uptime Institute selon la norme TCDD (Certification par niveau de documentation de conception) et va prochainement recevoir d'autres certifications internationales, comme notamment la norme PCI-DSS (Normes de sécurité de l'industrie des cartes de paiement), la norme TSI (Infrastructure digne de confiance) de niveau 3 du TÜViT, la norme TCCF (Certification par niveau des facilités construites) ou encore des certifications ISO pertinentes pour la sécurité et la gestion de la qualité.

Avec des entreprises qui recherchent de plus en plus des solutions globales via un guichet unique, CMI s'engage à proposer une gamme complète de services à valeur ajoutée, notamment l'hébergement, l'interconnexion et le support à distance. Ces services s'appuient sur des techniciens présents sur place pour réaliser les tâches de maintenance et de gestion informatique au nom des clients de CMI , ce qui minimise la nécessité de visites sur site par leur personnel interne.

Pour répondre aux demandes croissantes des entreprises multinationales, CMI continuera à renforcer sa présence dans le monde, tout en maximisant les synergies entre ses datacenters afin de parvenir à une convergence et une agilité totales pour continuer de proposer des accès partout dans le monde, via une connectivité à large bande passante.

À propos de l'opérateur China Mobile International Limited

China Mobile International Limited (CMI) est une filiale détenue à 100% par China Mobile, principalement responsable de l'exploitation des activités internationales de China Mobile. Afin de fournir les meilleurs services pour répondre à la demande croissante sur le marché international des télécommunications, China Mobile a créé une filiale, CMI, en décembre 2010. CMI dispose actuellement de plus de 70 câbles terrestres et sous-marins dans le monde, avec une bande passante internationale totale de plus de 90Tbps, et un total de 180 POPs. Avec Hong Kong, en Chine, comme base de lancement, CMI a considérablement accéléré le développement mondial des datacenters, en créant un réseau robuste pour la migration en cloud des datacenters. Grâce au soutien de China Mobile, CMI est un partenaire de confiance qui fournit des services et des solutions de télécommunications internationales globales aux entreprises, aux opérateurs et aux utilisateurs mobiles internationaux. Basée à Hong Kong, en Chine, CMI a étendu sa présence dans 37 pays et régions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cmi.chinamobile.com.

