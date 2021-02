Nyxoah et la Vanderbilt University ont signé un accord de licence exclusif concernant les technologies de neurostimulation de nouvelle génération pour le traitement du Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS)





Nyxoah et la Vanderbilt University ont signé un accord de licence exclusif concernant les technologies de neurostimulation de nouvelle génération pour le traitement du Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).

Mont-Saint-Guibert, Belgique ? 2 février 2021 ? Nyxoah SA (Euronext : NYXH) (« Nyxoah » ou « la Société »), opère dans le secteur des technologies de la santé et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions et de services visant à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). Elle annonce aujourd'hui la signature d'un accord de licence exclusif avec Vanderbilt University de Nashville, Tennessee (États-Unis).

L'accord permet à Nyxoah de développer de nouvelles technologies de neurostimulation pour le traitement des troubles respiratoires du sommeil, inventées par le Dr David T. Kent. Les nouveaux traitements se concentreront, entre autres, sur la stimulation de l'anse cervicale, la fibre efférente du nerf glossopharyngien ou des nerfs qui innervent le muscle palatoglosse et/ou palatopharyngien. Nyxoah va également travailler avec la Vanderbilt University pour poursuivre la demande de brevets, ce qui donnera à Nyxoah le droit exclusif d'utiliser ces nouvelles technologies une fois les brevets obtenus.

Nyxoah a accepté de payer à Vanderbilt des frais initiaux et de faire d'autres paiements en fonction de l'avancée des processus de réglementation, de développement et de commercialisation. Nyxoah a également accepté de payer des redevances sur les futures ventes de produits.

D'après cet accord, Nyxoah va développer une solution de traitement par neurostimulation de nouvelle génération pour les patients souffrant du Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). Le SAOS est le trouble respiratoire du sommeil le plus courant. Il touche environ 1 milliard de personnes dans le monde1. Ces 10 dernières années, les thérapies par neurostimulation telles que le système propriétaire Genio® développé et commercialisé par Nyxoah, ont prouvé leur efficacité à long terme dans le cadre du traitement des patients souffrant du SAOS.

Olivier Taelman, Chief Executive Officer de Nyxoah, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'entamer cette collaboration avec la Vanderbilt University, une université américaine reconnue dans le monde entier dans ce domaine de la recherche, grâce à cet accord de licence exclusif. Ce partenariat ouvrira de nouveaux horizons dans le domaine des technologies de neurostimulation en permettant d'améliorer et de développer les solutions de traitement actuelles pour les patients souffrant du SAOS et renforcera le pipeline de Nyxoah. Grâce à sa collaboration avec le Dr Kent du centre médical de la Vanderbilt University, à son approche novatrice de la neurostimulation ainsi qu'à sa collaboration avec les meilleurs leaders d'opinion du monde entier, Nyxoah va renforcer sa position d'entreprise novatrice dans le domaine des solutions centrées sur les patients. »

Le Dr David T. Kent de la Vanderbilt University a ajouté : « Ce partenariat avec Nyxoah nous donne l'opportunité de concevoir des technologies basées sur les propriétés intellectuelles de Vanderbilt. Nous partageons la même vision : créer des solutions disruptives toujours centrées sur les patients. Notre mission sera de prouver le potentiel unique de ces technologies, pour développer le portefeuille de traitement du SAOS. »

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies de la santé. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions et de services innovants destinés à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité2 et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires, la dépression et les accidents vasculaires cérébraux.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA sur des patients atteints du SAOS modéré à sévère, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. La Société mène actuellement l'étude BETTER SLEEP en Australie et en Nouvelle-Zélande pour l'expansion des indications thérapeutiques du système Genio®, l'étude pivot DREAM pour l'approbation par la FDA ainsi qu'une étude post-commercialisation EliSA en Europe pour confirmer l'innocuité et l'efficacité à long terme du système Genio®.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nyxoah.com .

À propos de Vanderbilt University

Vanderbilt University est située à Nashville, dans l'état américain du Tennessee. C'est une université de recherche privée qui propose plusieurs cursus universitaires de premier et deuxième cycle, et des diplômes professionnels.

Pour plus d'informations, consultez le site www.vanderbilt.edu .

Attention ? Genio® dispose du marquage CE depuis 2019. Dispositif de recherche aux États-Unis. Limité à un usage expérimental aux États-Unis par la loi fédérale américaine.









1Benjafield, Adam V. et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea : a literature-based analysis. Lancet Respir Med 2019 Publié en ligne le 9 juillet 2019 http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30198-5







2 Young T. et al : Sleep Disordered Breathing and Mortality : Eighteen-Year Follow-up of the Wisconsin Sleep Cohort, Sleep. 2008 Aug 1; 31(8): 1071?1078.







