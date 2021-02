TauIQ lancé dans le laboratoire central d'Invicro, et une publication révolutionnaire dans le Journal of Nuclear Medicine





Invicro LLC, une société du groupe Konica Minolta, a annoncé que l'article TauIQ - A canonical image-based algorithm to quantify tau PET scans, sera publié dans The Journal of Nuclear Medicine (JNM). Parallèlement à cette publication, Invicro a lancé ses services TauIQ, conformes à la réglementation 21 CFR Part 11 de la FDA, dans son laboratoire central dans le cadre de sa plateforme étendue IQ-Analytics, qui inclut AmyloidIQ et DaTIQ.

Les scientifiques d'Invicro, les Drs Alex Whittington et Roger Gunn, sont les co-auteurs de cet article de recherche qui décrit le développement et la validation de TauIQ comme une méthode avancée d'analyse quantitative des données de biomarqueur de TEP Tau dans des essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer. TauIQ a démontré une efficacité de 2 à 3 fois supérieure par rapport aux méthodes actuelles et promet d'augmenter la valeur des critères d'évaluation d'imagerie tau pour la prise de décision dans les essais cliniques.

« Cette approche révolutionnaire aura un impact significatif sur les essais cliniques d'imagerie portant sur la maladie d'Alzheimer. Les meilleurs signaux fournis par TauIQ vont augmenter l'efficacité pour l'évaluation longitudinale des interventions thérapeutiques ainsi qu'aider à la stratification des populations touchées par la maladie d'Alzheimer en matière d'éligibilité. Avec l'importance de plus en plus grande que les sociétés pharmaceutiques donnent à tau comme critère d'évaluation dans les essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer, ces résultats tombent à pic », a déclaré le Dr Roger Gunn, responsable scientifique Neuroscience pour Invicro et professeur de neuroimagerie moléculaire à l'Imperial College de Londres.

Invicro est un fournisseur de rang mondial de biomarqueurs pour l'imagerie, de services pour les laboratoires centraux (core lab), d'outils d'analyse avancée et de logiciels pour la recherche et le développement de médicaments. Les outils d'analyse TauIQ sont désormais déployés dans le laboratoire central d'Invicro, qui propose des analyses conformes à la réglementation 21 CFR Part 11 de la FDA pour les dossiers de présentation réglementaire. Ceci vient s'ajouter à la plateforme IQ-Analytics d'Invicro pour laboratoire central, qui propose aussi AmyloidIQ pour l'analyse des données de TEP des plaques amyloïdes. Pour en savoir plus sur TauIQ ou AmyloidIQ, veuillez envoyer vos questions par e-mail à l'adresse info@invicro.com.

« C'est un véritable honneur pour nous que le JNM, une revue d'imagerie médicale renommée, reconnaisse cette étude transformationnelle qui va permettre à la recherche sur la maladie d'Alzheimer de faire des progrès considérables », a déclaré le Dr Alex Whittington, scientifique responsable des outils d'analyse neuro-TEP chez Invicro.

Le JNM est une revue médicale mensuelle à validation par un comité de lecture et la principale publication de la Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI, société de médecine nucléaire et d'imagerie moléculaire). Selon le 2019 Journal Citation Reports©, le JNM se classe cinquième parmi les revues d'imagerie médicale. Il publie des articles de recherche couvrant tous les aspects de la médicine nucléaire, y compris l'imagerie moléculaire. Le JNM a publié « TauIQ - A canonical image-based algorithm to quantify tau PET scans » le 1er février 2021.

À propos d'Invicro

Invicro, dont le siège social est situé à Boston, dans le Massachusetts (États-Unis), a été fondée en 2008 avec pour mission d'améliorer le rôle et la fonction de l'imagerie dans la découverte et le développement translationnels de médicaments dans tous les domaines thérapeutiques. L'équipe multidisciplinaire d'Invicro fournit aux sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie des solutions à tous les stades du pipeline de développement des médicaments (phases 0 à IV), en tirant parti de toutes les modalités d'imagerie parmi un vaste ensemble de domaines thérapeutiques, notamment en neurologie, oncologie, maladies systémiques et maladies rares. Les services de biomarqueurs quantitatifs d'Invicro, ses outils d'analyse avancée et ses prestations cliniques opérationnelles sont pris en charge par les plateformes logicielles d'Invicro leaders de leur secteur, VivoQuant® et iPACS®, ainsi que par leur plateforme IQ-Analytics qui inclut AmyloidIQ, TauIQ et DaTIQ.

Dans le cadre de l'initiative de médecine de précision de Konica Minolta et avec sa société soeur Ambry Genetics, Invicro développe et exploite les toutes dernières approches en matière de biomarqueurs quantitatifs, notamment pour l'imagerie, la pathologie quantitative et la génomique. Pour de plus amples informations, visitez le site www.invicro.com.

À propos de Konica Minolta

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) est une société internationale de technologie numérique spécialisée dans les domaines de l'imagerie et de l'analyse de données, de l'optique, des matériaux et de la nano-fabrication. Grâce à l'innovation, Konica Minolta crée des produits et des solutions numériques destinés à améliorer les entreprises et la société, aujourd'hui et pour les générations à venir. Dans ses activités de technologies d'affaires, de soins de santé et au contact de l'industrie, Konica Minolta aspire à devenir un fournisseur de valeur intégrée qui met à profit toute son expertise pour offrir des solutions complètes aux problèmes les plus pressants de ses clients, collabore avec ses partenaires pour garantir la durabilité de ses solutions, anticipe et aborde les problèmes de demain, et adapte chaque solution afin de répondre aux besoins uniques et spécifiques de ses clients. En exploitant ces capacités, Konica Minolta contribue à l'amélioration de la productivité et à la modification des flux de travail de ses clients, et fournit des solutions de services de pointe adaptées à l'ère de l'IdO. Basée à Tokyo et présente dans plus de 50 pays, Konica Minolta emploie plus de 43 000 personnes qui répondent aux attentes d'environ deux millions de clients dans plus de 150 pays. Konica Minolta est cotée à la Bourse de Tokyo (TSE4902). Pour de plus amples informations, visitez le site https://www.konicaminolta.com/

