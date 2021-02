CHiQ reçoit la plus haute distinction de Canstar Blue





La marque a obtenu la première place dans la catégorie « Réfrigération » 2020 de Canstar Blue

MELBOURNE, Australie, 2 février 2021 /PRNewswire/ -- CHiQ, un concepteur et fabricant international d'appareils électroniques et électroménagers grand public, a reçu le prix 2020 de la meilleure satisfaction client dans la catégorie « Réfrigération » de Canstar Blue. La marque CHiQ de Changhong propose des appareils électroménagers intelligents haut de gamme de nouvelle génération, y compris une gamme complète d'appareils électroniques grand public connectés comme des téléviseurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs et de petits appareils électroménagers. Grâce à l'avènement de la 5G, CHIQ a optimisé le mode d'interaction général, qui atteint un tout nouveau niveau.

L'entreprise est arrivée en tête de la liste des meilleures marques de réfrigérateurs dans l'étude de marché annuelle réalisée par l'entreprise australienne de suivi des consommateurs Canstar Blue, récoltant cinq étoiles dans les catégories fraîcheur des aliments, design, qualité de l'équipement, satisfaction globale et bien d'autres.

David Esler, directeur général des ventes et du marketing chez CHiQ, a affirmé que cette distinction témoigne de la réussite des marques qui offrent de l'innovation et de la qualité à un prix abordable, ajoutant :

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu la plus haute distinction en matière de satisfaction client et attribuons ce résultat à la méthode de création d'appareils centrés sur l'humain de CHIQ. »

CHiQ dispose de 40 unités de gestion des stocks dans son portefeuille de réfrigérateurs et congélateurs en pleine croissance, y compris des modèles de réfrigérateurs rétros, des modèles hybrides de réfrigérateurs et congélateurs (en configuration de montage côte à côte et haut et bas), une gamme de congélateurs coffres ainsi que des mini-réfrigérateurs.

L'entreprise prévoit accroître son catalogue croissant avec des d'innovations de produits en 2021 en ajoutant une gamme de produits pour la lessive et d'écrans d'ordinateur au cours de l'année.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1430218/image_1.jpg

