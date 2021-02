Avec LIFETAKT CELL ESSENCE, LR définit la nouvelle norme en matière de compléments alimentaires





De nos jours, le stress, le manque d'exercice et le contexte environnemental imposent à nos cellules de multiples défis. C'est pourquoi LR Health & Beauty lance un concept de complément alimentaire novateur visant à améliorer la santé cellulaire: LR LIFETAKT CELL ESSENCE et sa formule «Cell Boost».

Les trois produits sont axés sur l'alimentation, l'énergie et la régénération. Chacun d'eux est une composition soigneusement équilibrée de plusieurs vitamines, minéraux et superaliments (par ex. le moringa, le curcuma ou les algues) combinée à des enzymes ou riboses. Cette combinaison assure, d'une part, l'approvisionnement en énergie et la conversion énergétique 1 au sein des cellules ainsi que la régénération cellulaire2,3et, d'autre part, elle garantit un apport de base en nutriments et protège contre le stress oxydatif4,5.

«LR LIFETAKT CELL ESSENCE répond aux besoins des consommateurs en matière d'aide sanitaire novatrice et de solutions holistiques. Nous utilisons les meilleurs ingrédients afin de transmettre la vitalité, les performances et le bien-être au niveau fondamental, c'est-à-dire au coeur des cellules», déclare Andreas Friesch, directeur général et porte-parole de la direction.

Proposés sous forme de boisson instantanée en poudre, les trois produits offrent la meilleure des compositions actuellement disponibles sur le marché aux fins de l'approvisionnement optimal des cellules. Ils portent le label de qualité «Made in Germany».

1 Les vitamines B12 et B6, la riboflavine, la niacine et l'acide pantothénique favorisent le maintien d'un métabolisme énergétique sain et la réduction de la fatigue et de l'asthénie.

2 Le zinc, les folates, la vitamine D, le fer et le magnésium jouent un rôle dans la division cellulaire. Le calcium joue un rôle dans la division cellulaire et la spécialisation cellulaire. Le zinc facilite la réplication normale de l'ADN.

3 Le zinc, la vitamine D, le fer et le magnésium jouent un rôle dans la division cellulaire.

4 La vitamine C favorise le maintien d'un métabolisme énergétique normal. La vitamine E protège les cellules contre le stress oxydatif. La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

5 La vitamine E protège les cellules contre le stress oxydatif.

