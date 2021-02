Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mardi 2 février 2021

Au moment où le premier ministre s'apprête à annoncer de nouvelles mesures concernant la réouverture des commerces, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réclame des consignes claires et des assouplissements permettant de se procurer du matériel...

Cela fait des mois que les experts du milieu médical et scientifique demandent une stratégie de dépistage de la COVID-19 complète. Depuis le début de la pandémie, l'opposition officielle talonne le gouvernement afin qu'il présente une telle...

Alors que la maladie d'Alzheimer isolent 153 000 Québécois et que, d'ici 2031, on estime que le nombre de Québécois atteints d'un trouble neurocognitif augmentera de près de 70 %, la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer a lancé le 27 janvier...