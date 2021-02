Université de l'Ontario français : Des changements sont apportés à la structure rectorale





TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français (UOF) a le regret d'annoncer la démission du recteur de l'établissement, André Roy, pour des raisons personnelles. À la suite de ce départ, le Conseil annonce un réaménagement temporaire de sa structure rectorale afin de poursuivre ses actions et efforts en vue de l'accueil des premières cohortes d'étudiantes et d'étudiants en septembre 2021.

À compter de ce jour, Denis Berthiaume, vice-recteur aux études et à la recherche, et Édith Dumont, vice-rectrice aux partenariats, aux collectivités et aux relations internationales, partageront la responsabilité de la direction intérimaire de l'Université de l'Ontario français. Jean-Luc Bernard continuera à titre de directeur général et chef de l'imputabilité de l'UOF.

Au sein de l'équipe de l'UOF depuis plusieurs mois, ils poursuivront, en collaboration avec les autres membres de l'équipe rectorale, à s'affairer avec engagement à l'embauche du personnel qui veillera aux activités professionnelles et d'enseignement de l'Université. Également, ils continueront d'aller à la rencontre des étudiantes et des étudiants afin de cibler les avantages que leur conférera un diplôme universitaire d'un établissement de langue française innovant en vue de la rentrée de 2021. En outre, ils structureront notamment le volet administratif de l'établissement avec la mise en place de réseaux numériques et d'affaires performants et l'aménagement des espaces.

L'Université de l'Ontario français est résolument en action

À quelques semaines de l'accueil des premières cohortes d'étudiantes et d'étudiants en 2021, le processus d'admission est en cours et les efforts s'intensifient afin d'attirer des étudiants des écoles secondaires de langue française de l'Ontario, mais aussi des personnes issues de la francophonie canadienne, dont le Québec, et de l'étranger.

L'UOF se distingue notamment par ses programmes d'études novateurs qui offrent une expérience d'apprentissage unique, abordant de façon transdisciplinaire de grands enjeux de société et développant les compétences requises pour y répondre, en misant sur les forces de la région torontoise et de l'économie ontarienne. Elle a véritablement la capacité de se développer comme établissement d'avant-garde.

«?La mise sur pied d'une nouvelle université constitue un défi de taille qui l'est d'autant plus dans le contexte pandémique actuel. Nous reconnaissons les contributions et les efforts importants consentis par M. Roy et lui souhaitons le meilleur des succès pour la suite. L'Université de l'Ontario français compte sur une équipe dynamique et aguerrie dont l'ensemble des membres sont profondément engagés envers notre établissement. Nous poursuivons ainsi sans relâche le travail en vue de son ouverture officielle en septembre 2021.?»

Dyane Adam, C.M. Ph.D., présidente du Conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français

L'Université de l'Ontario français est un établissement innovant axé sur la création et la mobilisation des connaissances en français. L'excellence, la pluralité, l'inclusion et la collaboration guident l'UOF dans toutes ses activités. Elle préconise des démarches d'apprentissage et de recherche faisant appel à diverses disciplines, fondées sur la découverte, la collaboration et l'expérience. Gouvernée par et pour les francophones de l'Ontario, elle offre une éducation résolument connectée sur le monde favorisant un exercice écoresponsable de la citoyenneté.

