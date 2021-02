Réconciliation avec les peuples autochtones - Une halte-chaleur extérieure installée au square Cabot à la mémoire de Raphaël Napa André





MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Sur le chemin de la réconciliation avec les peuples autochtones, Montréal soutient le Foyer pour femmes autochtones de Montréal dans la mise en place d'une halte-chaleur extérieure et temporaire au square Cabot, à la mémoire de Raphaël Napa André. À la suite du décès de M. André, dans des circonstances tragiques, les communautés innues et la communauté autochtone urbaine se sont rapidement mobilisées pour développer un projet pour lui rendre hommage tout en offrant un lieu de recueillement et de chaleur à la population autochtone en situation d'itinérance.

Un chapiteau chauffé de 20' x 45' est en cours d'installation dans le square et sera accessible de 20 h à 5 h dès mardi soir, aux personnes en situation d'itinérance qui fréquentent le secteur. Un service de café et de sandwichs sera également offert à l'extérieur de la tente et des intervenant.es sociaux offriront du soutien aux personnes dans le besoin. Le projet de halte-chaleur extérieure respecte les normes de la santé publique afin d'assurer un lieu sécuritaire en cette période de crise sanitaire. Rappelons qu'en raison de la pandémie, les besoins des personnes en situation d'itinérance ont été grandement exacerbés et requièrent plus de ressources pour y répondre.

« Comme toutes les Montréalaises et tous les Montréalais, j'ai été terriblement ébranlée par le décès de Raphaël Napa André, il y a quelques jours et je tiens à offrir à nouveau mes sincères condoléances à ses proches et à l'ensemble de sa communauté. Cet événement tragique met encore une fois en lumière l'importance d'augmenter le nombre de ressources adaptées dans la métropole, notamment pour les populations autochtones en situation d'itinérance. Alors que nous empruntons le chemin de la réconciliation et afin d'honorer la mémoire de M. André, la Ville de Montréal répond à l'appel de Nakuset et de ses partenaires pour les soutenir dans la mise en place d'une halte-chaleur extérieure et temporaire au square Cabot. En plus d'offrir des services, ce lieu, je l'espère, apportera un peu de chaleur aux personnes vulnérables qui fréquentent le square la nuit », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La communauté est dévastée par la mort de Raphaël André, et nous mobilisons le soutien des nations innues et Mohawks, ainsi que celui des Montréalaises et Montréalais, pour aider les plus vulnérables dans le secteur du square Cabot. Je remercie tous les partenaires pour leur appui afin d'installer cette halte-chaleur extérieure qui permettra aux membres de la communauté de se réchauffer et de se recueillir pendant deux semaines à la mémoire de Raphaël Napa André », a souligné Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal.

Montréal a également offert son soutien à l'organisme Open Door / Porte Ouverte pour faciliter la réouverture de sa halte-chaleur de nuit et de ses services 24 h, dans le respect des mesures sanitaires et des consignes de santé publique. Enfin, Montréal accompagne le RÉSEAU autochtone dans le développement d'un projet extérieur pour les personnes en situation d'itinérance sur le Plateau-Mont-Royal.

« Montréal est toujours en action pour soutenir les plus vulnérables et nous demeurons fermement déterminés à agir pour ne laisser personne derrière », a conclu la mairesse Valérie Plante.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 14:57 et diffusé par :