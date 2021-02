La Banque CIBC est incluse dans l'indice Bloomberg Gender-Equality pour la sixième année consécutive





TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a été incluse dans l'indice Bloomberg Gender-Equality(GEI) pour la sixième année consécutive, une reconnaissance de l'engagement de la Banque à promouvoir l'égalité des genres en milieu de travail et dans les communautés qu'elle sert. Le GEI regroupe des sociétés ouvertes qui s'engagent à divulguer leurs efforts visant à soutenir l'égalité des genres au moyen de politiques, d'une juste représentation et de transparence.

« Une équipe de direction paritaire et l'adaptation de nos conseils et de notre expertise en vue d'aider nos clientes à concrétiser leurs ambitions sont des éléments clés de notre approche en matière d'inclusion et de diversité, déclare Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque, CIBC. Nous sommes déterminés à défendre les intérêts des femmes en milieu de travail et à bâtir une économie plus inclusive. »

En 2020, la Banque CIBC a continué d'améliorer l'équilibre entre les sexes au sein de son équipe de la haute direction, a investi dans les aptitudes de leadership inclusif de son équipe mondiale et a appuyé des organisations externes qui investissent dans les femmes. Vous trouverez ci-après le détail des mesures prises.

À la Banque CIBC :

Au total, 40 % des membres du comité de direction de la Banque CIBC sont des femmes, un excellent résultat par rapport à l'objectif selon lequel entre 35 et 40 % des postes de direction approuvés par le conseil d'administration doivent être occupés par des femmes.

À l'heure actuelle, 40 % des membres du conseil d'administration de la Banque CIBC sont des femmes. En décembre 2020, la Banque CIBC a annoncé qu'en avril 2021, Katharine Stevenson serait nommée présidente du conseil d'administration.

100 : Les Canadiennes les plus influentes décernés par le Réseau des femmes exécutives : Kikelomo Lawal , vice-présidente à la direction et chef des affaires juridiques

Veni Iozzo , vice-présidente à la direction, Services immobiliers de l'entreprise et Transformation du milieu de travail

Fatema Pirone , première directrice, Innovation de l'entreprise

Pour la collectivité :

La Banque CIBC investit dans des organismes qui répondent aux besoins uniques des femmes et établit des partenariats avec eux, notamment :

StandUp Ventures, une entreprise de financement de démarrage qui investit dans des entreprises dirigées par des femmes;



Interval House, un organisme qui aide les femmes à rompre le cycle de la violence en offrant de l'aide à l'emploi, des conseils et de l'aide au logement;



le Conseil canadien pour le commerce autochtone, en tant que bailleur de fonds fondateur de l'Indigenous Women Entrepeneurship Fund.

La Banque CIBC agit à titre de commanditaire et de donateur pour plusieurs organismes qui appuient l'avancement des femmes, parmi lesquels Women in Capital Markets, Catalyst, Hackergal et le Jean Augustine Centre for Young Women's Empowerment.

Empowerment. La Banque CIBC a pris plusieurs engagements publics en vue de bâtir une société plus équitable, notamment en devenant signataire de la charte Women in Finance du Royaume-Uni, de l'Accord Catalyst et des Principes de l'autonomisation des femmes de l'ONU, ainsi qu'en soutenant les activités du 30% Club Canada.

Pour les clients :

La Banque CIBC s'engage à soutenir les besoins financiers uniques de ses clientes en leur offrant des conseils et des outils personnalisés qui les aideront à concrétiser leurs ambitions et en offrant de la formation à tous les membres de son équipe en interaction directe avec les clients pour les aider à reconnaître et éliminer les préjugés sexistes.

À l'occasion de la Journée internationale des femmes 2020, la Banque CIBC a tenu plus de 100 séances sur le mieux-être financier à l'intention des femmes dans des collectivités partout au Canada .

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque CIBC envers l'équilibre des genres dans les postes de direction, consultez le Rapport sur la durabilité 2019.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

