H2O Innovation acquiert une société de produits de spécialité et renforce sa position de fournisseur de produits chimiques pour la filtration membranaire





Faits saillants



Acquisition immédiate des 76% restants de GMP.

Immédiatement relutive au bénéfice par action (BPA) de la Société.

Augmentation du BAIIA de la Société sur une base pro forma de plus de 10%.

Évaluation calculée sur un multiple de 6x du BAIIA, payable sur trois ans, avec une considération conditionnelle basée sur le BAIIA de GMP pour 2021 et 2022.

Transaction payée au moyen du fonds de roulement existant de la Société.

Pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2020, les revenus de GMP étaient de 5,00 M ? (7,75 M $)1.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en dollars canadiens.

QUÉBEC, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société »), poursuivant la croissance de ses lignes d'affaires de produits chimiques de spécialité à l'échelle technique, géographique et commerciale, est fière d'annoncer, en date de ce jour, l'acquisition des 76% restants des actions émises et en circulation de Genesys Membrane Products, S.L. (« GMP »), située à Madrid, en Espagne, auprès de vendeurs sans lien de dépendance. La Société avait acquis 24% de GMP lors de l'acquisition de Genesys au Royaume-Uni, le 15 novembre 2019.

L'évaluation de GMP est basée sur six fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« BAIIA »). Le prix d'achat sera payé en argent comptant au cours des trois (3) prochaines années et sera calculé sur la base de deux fois le BAIIA de GMP pour chaque année civile se terminant en 2020, 2021 et 2022, multiplié par 76%. À la clôture, la Société a versé à partir de son fonds de roulement un montant initial de 1,54 M ? (2,40 M $), lequel est sujet à certains ajustements sur réception des états financiers audités pour l'année 2020. La contrepartie conditionnelle due pour 2021 et 2022 sera calculée et payée, en utilisant la même formule, une fois que les états financiers audités pour chacune de ces années seront complétés.

Au 31 décembre 2020, sur la base de chiffres non audités actuellement disponibles, les revenus de GMP s'élevaient à environ 5,00 M ? (7,75 M $). Vingt-quatre pour cent (24%) du BAIIA de GMP ont déjà été comptabilisés dans les états financiers de la Société en tant que quote-part des bénéfices d'une entreprise associée, selon la méthode de la mise en équivalence. À la date de clôture, 100% des résultats financiers de GMP seront consolidés dans la Société, ce qui augmentera le BAIIA de la Société sur un pro forma de plus de 10%.

GMP a commencé en tant que partenaire de service technique de Genesys, et au fil des ans, elle a développé une expertise spécialisée en autopsie de membranes dans son laboratoire de Madrid, en Espagne. Ses activités se sont également développées par la vente de produits chimiques de spécialité, de filtres et de produits complémentaires destinés à l'industrie de la filtration membranaire. Cette expertise unique devrait faciliter les ventes techniques et la stratégie commerciale liées aux comptes clés des lignes d'affaires de produits chimiques de la Société, Genesys® et PWTMC.

« L'acquisition de GMP devrait être perçue comme étant la prochaine étape logique dans notre objectif de développer le plus grand fournisseur mondial de produits chimiques de spécialité pour la filtration membranaire et de services associés vendus par un large réseau de distribution. Le laboratoire de GMP est mondialement reconnu comme l'installation d'autopsie membranaire par excellence dans l'industrie et soutiendra nos équipes de Genesys et de PWT dans leurs efforts de vente. Ce laboratoire a l'expérience et l'expertise de milliers d'autopsies de membranes réalisées au fil des ans », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

La présence locale de GMP à Santiago, au Chili, par le biais de sa filiale en propriété exclusive Genesys Membrane Products Latinoamerica Limitada, permet également à la Société de mieux accéder au marché de produits chimiques pour filtration membranaire d'Amérique latine, plus particulièrement à l'industrie minière, qui représente une cible stratégique pour la gamme de produits GenmineMC de la Société. H 2 O Innovation cherche à s'appuyer sur le succès de GMP, qui a récemment remporté un contrat de deux ans pour la fourniture de produits chimiques de nettoyage de membranes et de services sur site d'un montant total d'environ 2,40 M $ US (3,00 M $) pour un important client minier au Chili.

« Nous sommes extrêmement heureux de faire partie de la famille d'H 2 O Innovation », ont déclaré Juan Shang et Javier Pool, propriétaires majoritaires et coprésident de GMP. « Ayant eu le plaisir de travailler avec l'équipe d'H 2 O Innovation depuis plus d'un an maintenant, nous pensons que nos cultures d'entreprise s'harmonisent bien, et nous sommes convaincus qu'être sous le même toit accélèrera notre croissance. Nos employés en Espagne et au Chili sont tous ravis de faire pleinement partie de cette équipe mondiale talentueuse. »

L'ajout de GMP devrait générer davantage de synergies interentreprises, un objectif clair du plan stratégique triennal d'H 2 O Innovation. Le soutien local des distributeurs de PWT en Amérique latine et la collaboration avec Piedmont, la ligne d'affaires de la Société qui est également située en Espagne, sont deux domaines dans lesquels il existe des opportunités pour travailler conjointement et efficacement.

Conférence téléphonique d'H 2 O Innovation

Frédéric Dugré, président et chef de la direction ainsi que Marc Blanchet, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour discuter plus amplement de cette annonce, à 16h15 (heure de l'Est), le lundi 1er février 2021.

Pour joindre la conférence, veuillez composer le 1 (877) 223-4471 ou 1 (647) 788-4922, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence. Les diapositives accompagnant la conférence téléphonique seront disponibles sur la page Présentations Corporatives de la section Investisseurs du site web de la Société.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernant les opérations et les activités que H 2 O Innovation prévoit réaliser ou se concrétiser dans l'avenir sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation des termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « pourrait », « évaluer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait » ou « devoir » et d'autres expressions similaires ainsi que ceux habituellement utilisés au futur et au conditionnel. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et d'autres informations basées sur les résultats futurs prévus et l'estimation des montants qui ne peuvent pas encore être déterminés, et sont basés sur les estimations et les opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites.

Dans ce communiqué de presse, ces énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'attrait de cette transaction d'un point de vue financier sur la base d'une variété de mesures financières; la capacité d'H 2 O Innovation à intégrer avec succès les activités commerciales de GMP; les performances financières prévues d'H 2 O Innovation et de GMP, incluant celles pour l'exercice financier de GMP clos le 31 décembre 2020, considérant que les chiffres présentés dans ce communiqué de presse sont basés sur des informations financières non auditées; la création et la réalisation de synergies de coûts; la prévision que cette transaction soit immédiatement relutive au bénéfice net de la Société avant les coûts d'acquisition; et la capacité de la Société à générer des revenus supplémentaires provenant du marché de produits chimiques pour filtration membranaire et de l'industrie minière en Amérique latine. D'autres facteurs de risque sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 23 septembre 2020 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans l'information présentée. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige, H 2 O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport de gestion ou dans toute autre communication par suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou de tout autre changement.

À propos de Genesys

Genesys est un groupe de sociétés fermées (incluant Genesys Membrane Products, S.L.), du Royaume-Uni, spécialisé dans la mise au point et la fabrication de produits chimiques de spécialité destinés au traitement de l'eau ainsi qu'aux autopsies de membranes et de services de laboratoire. Genesys met au point, fabrique et distribue des produits chimiques de spécialité pour l'osmose inverse (RO), des antitartres, des nettoyants, des floculants et des biocides et offre, au moyen d'un vaste réseau de distribution, une gamme de plus de 35 produits diversifiés de formulation unique qui sont fabriqués dans ses installations dans le Cheshire, au R.-U. Genesys offre également des services complets de laboratoire comme des tests d'eau d'alimentation et de prétraitement, des autopsies de membrane et la conception de programmes de nettoyage. Pour plus de renseignements, visitez : www.genesysro.com.

À propos d'H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d'eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l'énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les technologies de traitement d'eau et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie du traitement de l'eau ; iii) ainsi que des services d'opération et de maintenance des systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

