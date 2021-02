Numéros gagnants de la loterie après-midi - Société des loteries et des jeux de l'Ontario - le 1er février 2021

Afin de sauver les bâtiments patrimoniaux menacés de démolition et de relancer le tourisme régional, la responsable pour Québec solidaire en matière de tourisme, Émilise Lessard-Therrien, et la responsable solidaire en matière de culture, Ruba...

Dimanche 31/01/2021 POKER LOTTO Main gagnante: 3-C, A-C, 8-S, 2-H, K-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO5, 12, 18, 19, 20 & 27 No comp. 9. PICK-2: 1 6 PICK-3: 1 0 4 PICK-4: 5...