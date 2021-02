L'IWBI avance à pas de géant dans la promotion de la santé et du bien-être à l'échelle mondiale





L'International WELL Building Institute (IWBI), qui est à la tête d'un mouvement mondial visant à transformer les bâtiments et les communautés aux fins de la promotion de la santé et du bien-être des personnes, a annoncé aujourd'hui que les projets WELL ont désormais franchi la barre des 93 millions de mètres carrés dans plus de 80 pays. Cette étape souligne l'adoption accélérée et la formidable croissance à l'échelle mondiale que le mouvement a connues en moins d'un an, lorsque les projets WELL dépassaient 30 millions de mètres carrés dans une soixantaine de pays.

En juin 2020, l'IWBI a lancé la certification WELL Health-Safety Rating en s'appuyant sur l'expertise déjà acquise et les commentaires des 600 membres du groupe de travail COVID-19 de l'IWBI. Basée sur un sous-ensemble de caractéristiques de la norme WELL Building Standard (WELL), la certification WELL Health-Safety Rating est une notation factuelle vérifiée par un tiers pour les types de bâtiments et d'espace anciens et nouveaux, qui met l'accent sur les politiques opérationnelles, les protocoles de maintenance, les plans d'urgence et les stratégies d'engagement des parties prenantes afin d'aider les organisations à donner la priorité à la santé et la sécurité de leur personnel, de leurs visiteurs et intervenants et à reprendre le travail en cette période de pandémie.

À ce jour, plus de 8 500 établissements ont été inscrits à la WELL Health-Safety Rating, notamment des bâtiments emblématiques (le Yankee Stadium et l'Empire State Building), des organisations internationales de services financiers (JP Morgan Chase), des leaders de l'hôtellerie (Aimbridge Hospitality), des entreprises de télécommunications (T-Mobile), des sociétés immobilières (Brookfield Properties et Kilroy Realty), des organisations de conditionnement physique (Life Time) et bien d'autres.

«La pandémie a rapidement bouleversé le discours sur la santé et l'importance de l'IWBI s'agissant d'atténuer l'impact du coronavirus et de favoriser la sécurité et le bien-être des personnes est désormais plus évidente que jamais», a déclaré Paul Scialla, fondateur de l'IWBI et PDG de sa société-mère, Delos.

«L'adoption se fait à un rythme remarquable, les inscriptions aux diverses offres de WELL concernant maintenant une moyenne de 185 000 mètres carrés par jour, a déclaré Rachel Hodgdon, présidente-directrice générale de l'IWBI. Nous devons ce succès à notre communauté dévouée ? nos professionnels accrédités (WELL AP) et nos formateurs (WELL Faculty), nos membres, nos clients et nos conseillers WELL répartis dans le monde entier.»

WELL AP et WELL Faculty constituent une communauté active et croissante qui assure la formation de nos collègues et de nos clients au système WELL à travers le monde. Plus de 16 000 personnes se sont inscrites pour obtenir l'accréditation WELL AP ou l'ont obtenue et ont ainsi aidé l'IWBI à répondre rapidement à la hausse des demandes.

«Nous sommes fiers de ces grandes réalisations accomplies au cours des six années écoulées depuis le lancement de WELL, a poursuivi Mme Hodgdon. Certes, la pandémie a bouleversé notre vie, mais elle nous a également offert l'occasion de développer une dynamique susceptible de faire énormément de bien. Chacune de ces réalisations est une affirmation de la nécessité de donner la priorité aux personnes et nous sommes impatients de partager tout ce que nous pouvons faire à cet effet.»

À propos de l'International WELL Building Institute

L'International WELL Building Institute (IWBI) est une société d'utilité publique et la plus importante organisation au monde à se consacrer à l'aménagement des lieux en donnant la priorité aux personnes pour faire progresser une culture mondiale de la santé. L'IWBI mobilise sa communauté à travers l'application de la norme WELL Building Standard (WELL) et du système de certification WELL Health-Safety Rating, la gestion de l'accréditation WELL AP, les activités de recherche applicable, le développement de ressources éducatives et le plaidoyer en faveur de politiques favorisant la santé et le bien-être partout et pour tous. De plus amples informations sur WELL sont disponibles ici.

International WELL Building Institute pbc est une filiale à 100% de Delos. International WELL Building Institute, IWBI, WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL Portfolio, WELL Portfolio Score, The WELL Conference, We Are WELL, the WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rating, WELL Health-Safety Rated, WELL Health-Equity, WELL et autres appellations et leurs logos afférents sont des marques commerciales ou des marques de certification de l'International WELL Building Institute déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

