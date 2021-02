UBS conserve le titre de "Top Global Equity Research Firm of the Year" d'Institutional Investor





UBS a reçu la distinction "Top Global Equity Research Firm" d'Institutional Investor, conservant la première place dans le classement annuel pour la quatrième année de suite. Basé sur les votes d'analystes buy-side et de gestionnaires de portefeuilles, le classement témoigne de la valeur que les analystes d'UBS et sa plateforme de recherche procurent aux clients dans le monde entier. Les clients ont voté pour leur analystes et équipes de recherche préférés dans chaque région. Dans l'ensemble, cela a abouti à ce qu'UBS occupe 158 positions au niveau mondial.

« Nous tenons à remercier nos clients pour leur soutien et leur engagement continus durant cette période sans précédent, et pour avoir reconnu nos analystes de premier plan et la solidité de notre offre de recherche sur les actions », a déclaré Juan-Luis Perez, responsable des recherches et des analyses du groupe. « Cette année a nécessité un gros travail d'adaptation ? nous avons dû faire preuve de souplesse, nous avons dû être très à l'écoute et, dès le tout début, nous avons compris que nous allions devoir mettre à jour nos projections rapidement. »

« Les résultats du sondage témoignent de l'attention soutenue que nous portons à nos clients, qui n'a cessé de se renforcer alors que nos équipes sont passées au télétravail. La demande pour du temps de nos analystes s'est accélérée, avec des interactions clients en hausse en 2020 par rapport à 2019 », a expliqué Dan Dowd, responsable mondial de la recherche. « Cette année, nous avons constaté une augmentation de la nécessité d'incorporer les données d'UBS Evidence Lab dans nos recherches, pour aider les analystes à identifier les questions et à créer un produit qui a le plus grand impact sur les investisseurs. »

Depuis 2014, les analystes d'UBS Research utilisent l'expertise d'UBS Evidence Lab, dirigée par Barry Hurewitz, responsable mondial d'UBS Evidence Lab Innovations, pour obtenir des ensembles de données analysés pour tout un éventail de sociétés, de secteurs et de thèmes.

« La combinaison de l'attraction et l'obtention des meilleurs talents et de l'accès aux données d'UBS Evidence Lab s'est révélée essentielle pour conserver notre position », a déclaré M. Dowd. « Il est nécessaire d'avoir le meilleur des deux pour fournir à nos clients des informations différenciées qui contribuent à façonner leurs prises de décision. »

À propos d'UBS

UBS fournit des conseils financiers et propose des solutions aux clients fortunés, institutionnels et aux sociétés clientes du monde entier, ainsi qu'aux clients privés en Suisse. UBS a pour stratégie de se concentrer sur sa gestion de patrimoine de renommée mondiale et sur sa prestigieuse banque suisse universelle, en les faisant bénéficier du travail effectué dans sa division Asset Management (Gestion des actifs) et son Investment Bank (Banque d'investissement). La banque concentre ses efforts sur les entreprises qui sont extrêmement compétitives dans leurs marchés cibles, qui assurent une gestion efficace des capitaux, et qui ont une croissance structurelle ou des perspectives de rentabilité à long terme attrayantes.

Présente dans toutes les grandes places financières mondiales, UBS possède des bureaux dans plus de 50 régions et localités. Environ 30 % de ses employés travaillent sur le continent américain, 31 % en Suisse, 19 % dans le reste de l'Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et 20 % dans la zone Asie-Pacifique. UBS Group AG emploie plus 68 000 personnes dans le monde. Ses actions sont cotées à la Bourse suisse SIX et à la Bourse de New York (NYSE).

Banque d'investissement

La Banque d'investissement fournit à ses clients ? entreprises, institutionnels et gestionnaires de patrimoine ? des conseils d'expert, des solutions innovantes, des capacités d'exécution et un accès complet aux marchés de capitaux internationaux. Elle offre des services consultatifs et propose des recherches multi-actifs approfondies et un accès aux marchés des actions, des changes, des métaux précieux, ainsi que certains marchés des taux et du crédit, par l'entremise de ses unités opérationnelles Global Banking et Global Markets. La Banque d'investissement participe activement aux activités de flux des marchés de capitaux, dont les ventes, la négociation et la tenue de marchés, pour tout un éventail de valeurs mobilières.

UBS Evidence Lab

UBS Evidence Lab est une équipe d'experts sell-side, indépendante d'UBS Research, qui travaille dans 45 laboratoires spécialisés créant des ensembles de données analysés. Les experts transforment les données en preuves en utilisant une combinaison d'outils et de techniques pour récolter, nettoyer et connecter chaque mois des milliards d'éléments de données. Couvrant plus de 4 000 entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs et régions, la bibliothèque de contenus est conçue pour aider les investisseurs à répondre aux questions importantes pour leur analyse des investissements.

