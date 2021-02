La Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer soulève une vague de souvenirs sur les réseaux sociaux !





A l'occasion du mois de la sensibilisation, plusieurs personnalités publiques ont fait resurgir de vieux souvenirs pour la cause

MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la maladie d'Alzheimer isolent 153 000 Québécois et que, d'ici 2031, on estime que le nombre de Québécois atteints d'un trouble neurocognitif augmentera de près de 70 %, la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer a lancé le 27 janvier une offensive unique pour souligner le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et autres troubles neuro-cognitifs. Cette initiative visait à souligner l'importance des souvenirs qui sont fatalement emportés avec la maladie.

En effet, la perte de mémoire est l'un des signes précurseurs de la maladie et il n'est pas donné à tous les Québécois de se souvenir des plus beaux moments, ou des moments les plus marquants de leur vie : un mariage, une rencontre etc.

C'est pour cette raison que la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer, en collaboration avec l'agence Cossette, a mis en place une initiative sans précédent. Via leur page Facebook, la Fédération a commenté une vieille photo de plus de cinquante personnalités publiques, faisant ainsi resurgir leur souvenir et les invitant à la repartager avec le texte 'On aimerait tous retrouver nos souvenirs aussi facilement'.

Chanteurs, animateurs, musiciens, comédiens ...ont été nombreux à jouer le jeu en repartageant leur photo, tout en tagguant la Fédération et en invitant leurs fans Facebook à parler de la maladie et chercher de l'aide.

Merci à tous les artistes qui ont répondu à l'appel et permis le succès de cette la campagne: 2Frères, Ariane Moffat, Yannick de Martino, Eve-Marie Lortie, Véronic Dicaire, Florence K, Catherine Pogonat, Grégory Charles, Catherine Perrin, Valérie Chevalier, Martin Vachon, Isabelle Blais, Étienne Drapeau, Catherine Renaud générant plus de 5000 like, et de nombreux partages et commentaires.

Rappelons que ces maladies isolent 153 000 Québécois et ont un impact majeur sur leur famille et leurs proches. Près de 50 % des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif de type maladie d'Alzheimer reçoivent leur diagnostic à un stade trop avancé de la maladie.

C'est pour cette raison qu'il est majeur de sensibiliser la population et parler des services offerts par les Sociétés Alzheimer régionales. À ce sujet, l'initiative du 27 janvier n'est que le début de nombreuses interventions qui seront exécutées cette année par la Fédération pour garder l'Alzheimer dans les conversations et les Sociétés Alzheimer comme référence pour de l'information, du soutien et répit.

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

La FQSA, porte-parole provincial des 20 Sociétés Alzheimer du Québec, représente, soutient et défend les droits des 153 000 Québécois atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif. De plus, elle sensibilise le grand public aux conséquences de ces maladies, tout en contribuant à la recherche sur leurs causes, leurs traitements et leur guérison.

www.alzheimerquebec.ca

