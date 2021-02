Alcon Canada présente la LIO Clareon avec le système d'injection préchargé AutonoMe





La lentille intraoculaire Clareon est fabriquée à partir d'un biomatériau inédit et exclusif de pointe pour offrir une vision claire et exceptionnelle aux patients

Le système d'injection de lentilles intraoculaires préchargé AutonoMe permet l'insertion de la LIO de manière précise, contrôlée, intuitive et simplifiée lors d'une chirurgie de la cataracte

TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Alcon, le chef de file mondial en matière de soins oculaires, est heureuse d'annoncer le lancement au Canada de la lentille intraoculaire (LIO) ClareonMD avec le système d'injection AutonoMeMD. Le système AutonoMe est le premier et le seul système d'injection de LIO automatisé, préchargé et à usage unique qui permet une injection précise de la LIO dans le sac capsulaire lors d'une chirurgie de la cataracte.1-2 Ce nouveau dispositif est lancé avec la LIO Clareon, conçue à partir d'un biomatériau inédit et perfectionné pour offrir au patient une vision exceptionnelle,1 un taux d'éblouissement faible et une clarté remarquable de la vision.2

« L'arrivée de la LIO Clareon et du système AutonoMe constitue un ajout très intéressant à notre gamme de produits chirurgicaux qui sera utile aux chirurgiens et à leurs patients subissant une chirurgie de la cataracte », a déclaré Brian O'Neal, directeur général d'Alcon Canada. « La LIO Clareon et le système d'injection AutonoMe s'appuient sur les caractéristiques de la plateforme AcrySofMD, mais la lentille est conçue avec un matériau optique inédit et le système est enrichi d'un dispositif de pointe, intuitif et convivial, qui permet une injection précise et contrôlée de la LIO. »

La LIO en acrylique hydrophobe Clareon est conçue à partir d'un matériau de lentille optique polymère breveté et novateur. La LIO Clareon s'inspire de la plateforme éprouvée AcrySof et reproduit ses avantages, mais elle est conçue à partir d'un biomatériau de lentille optique inédit qui offre une vision claire exceptionnelle1,2,6,7 chez les patients présentant des cataractes.

« Le confort et l'efficacité sont des éléments essentiels pour obtenir de meilleurs résultats lors d'une chirurgie de la cataracte », explique le Dr Pierre Faber, professeur clinique au département d'ophtalmologie et des sciences oculaires de l'Université de la Colombie-Britannique. « Ce nouveau dispositif convivial constitue une excellente nouvelle pour les chirurgiens, car il permet de simplifier et d'écourter la chirurgie de la cataracte par le biais d'une injection précise et contrôlée de la LIO. »

Le système d'injection AutonoMe, préchargé de la LIO Clareon, est conçu avec des améliorations qui visent à servir aux chirurgiens et à leurs patients qui présentent des cataractes. Son mécanisme d'injection automatisé alimenté par le CO 2 et sa conception ergonomique et intuitive permettent l'insertion de la LIO de manière contrôlée, précise, simplifiée et à une seule main lors d'une chirurgie de la cataracte.1,8

Suite à l'approbation du système par Santé Canada en 2020, Alcon a proposé la LIO Clareon et le système d'injection AutonoMe à un petit groupe d'ophtalmologistes canadiens de partout au pays et elle les offre désormais à l'échelle nationale.

À propos des cataractes

La cataracte est une zone trouble dans la lentille naturelle des yeux (le cristallin) qui nuit à la vision. À mesure qu'une cataracte se développe, le cristallin durcit et s'opacifie graduellement; la lumière parvient moins bien à pénétrer dans l'oeil, ce qui nuit à la vision. La grande majorité des cataractes surviennent en raison du processus normal de vieillissement, mais l'exposition au rayonnement, la prise de stéroïdes, le diabète et les traumatismes oculaires peuvent accélérer leur développement.3 La cataracte est l'affection oculaire liée à l'âge la plus fréquente, et la principale cause de cécité évitable4. Le traitement de la cataracte consiste à pratiquer une intervention chirurgicale visant à retirer le cristallin opacifié de l'oeil et à le remplacer par une lentille intraoculaire (LIO). Plus de 92 % des chirurgies de la cataracte sont jugées réussies et les patients peuvent habituellement vaquer à leurs occupations habituelles après 24 heures.5

À propos des LIO ClareonMD dotées du système d'injection AutonoMeMD

La LIO asphérique en acrylique hydrophobe ClareonMD (CNA0T0) est une lentille intraoculaire de chambre postérieure composée d'une seule pièce pliable. Les LIO ClareonMD sont fournies dans le système d'injection préchargé AutonoMeMD pour permettre leur insertion dans le sac capsulaire de manière pratique et contrôlée.

Effets secondaires potentiels : il existe un risque implicite lors de toute intervention chirurgicale, que la LIO soit implantée ou non. Les complications associées à l'implantation de la LIO vont des effets secondaires mineurs (généralement temporaires) aux complications graves. Les patients atteints de maladies ou de troubles au moment de l'implantation (comme des infections chroniques des yeux ou des paupières ou le diabète) peuvent présenter un risque accru de complications. Les complications temporaires de l'intervention chirurgicale comprennent notamment les suivantes : réactions aux médicaments (comme irritation ou légère réaction allergique), saignement, rougeur, démangeaisons oculaires, sensibilité à la lumière, enflure, oedème cornéen (enflure de la cornée), troubles de l'iris, croissance de cellules sur la LIO, et augmentation temporaire de la pression oculaire. Il existe un faible risque d'avoir besoin d'une autre intervention chirurgicale (comme le remplacement de la LIO implantée ou une intervention chirurgicale pour améliorer la vision) après l'implantation initiale de la LIO.

Les LIO Clareon et le système AutonoMe ne doivent être utilisés qu'avec des dispositifs viscochirurgicaux ophtalmiques (DVO) approuvés d'Alcon. L'utilisation d'un DVO non approuvé peut endommager la lentille et entraîner des complications durant le processus d'implantation.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, nous offrons la gamme de produits la plus vaste qui améliore la vue et la vie des gens. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 20 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca/fr.

