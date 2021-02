L'Agence du revenu du Canada améliore son offre de services aux Canadiens pour la période des impôts





OTTAWA, ON, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - our se préparer à une période des impôts sans pareille, l'Agence du revenu du Canada a mis en place des mesures qui aideront les contribuables à obtenir les renseignements fiscaux dont ils ont besoin. L'Agence sait que de nombreux Canadiens ont été touchés par la pandémie de COVID-19 et elle est là pour eux en cette période difficile.

Aperçu des améliorations apportées aux services pour la période des impôts de 2021 :

Agents supplémentaires pour accroître davantage la capacité des centres d'appels : Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l'Agence a connu une augmentation considérable du volume d'appels. Pour mieux gérer cette situation, l'énoncé économique de l'automne de 2020 prévoit qu'un financement supplémentaire soit accordé à l'Agence pour les opérations de ses centres d'appels.

Grâce à ce financement, nous avons embauché plus d'agents pour prendre en charge le volume plus élevé d'appels. Nous avons également conclu un marché avec un tiers fournisseur de services pour aider à résoudre les problèmes de capacité en matière de service aux clients. Ces agents pourront répondre aux demandes de renseignements généraux au sujet des prestations d'urgence, mais ils n'auront pas accès aux renseignements personnels des contribuables.

Nouveau service de rappel automatisé : Ce nouveau service permet aux appelants de garder leur place dans la file d'attente sans avoir à attendre au téléphone. Les appelants qui téléphonent aux lignes dédiées à l'impôt des particuliers, aux prestations et aux demandes de renseignements des entreprises pourront demander qu'on les rappelle lorsque les temps d'attente atteindront une certaine durée. Ce nouveau service de rappel automatisé sécurisé est facile à utiliser et permet aux appelants de passer moins de temps au téléphone.

Heures d'ouverture prolongées des centres d'appels : Nos lignes téléphoniques seront ouvertes plus longtemps avant et pendant la période des impôts. Notre ligne téléphonique des demandes de renseignements des particuliers est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 21 h, heure locale, et les services seront aussi offerts le samedi de 9 h à 17 h à compter du 27 février.

Avant d'appeler à l'Agence

Consulter le site Canada.ca : Nous améliorons les renseignements fournis sur Canada.ca afin que les contribuables comprennent plus facilement les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur leurs impôts. L'objectif est de publier le plus de renseignements possible en ligne, comme les renseignements sur ce que doit faire un contribuable s'il a reçu des feuillets T4A/RL-1 pour des prestations d'urgence liées à la COVID-19.

Citations

« L'important financement que notre gouvernement a accordé à l'Agence pour ses centres d'appels dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 nous permet de nous préparer pour une période des impôts sans pareille. L'Agence se fait un devoir de demeurer au service des gens d'abord et de veiller à ce que les Canadiens aient accès aux renseignements dont ils ont besoin sur l'impôt et les prestations. Notre gouvernement répond présent aux Canadiens et il fera tout ce qu'il faut aussi longtemps que nécessaire pour les aider pendant cette crise. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

Faits en bref

L'Agence du revenu du Canada reconnaît que cette période des impôts sera sans précédent et elle a mis en place de nouvelles mesures pour aider les contribuables à obtenir les renseignements fiscaux dont ils ont besoin.





L'Agence améliore ses services et en ajoute de nouveaux afin que les Canadiens reçoivent le meilleur service possible, en ligne et par téléphone.





Avant de téléphoner à l'Agence, les Canadiens devraient consulter nos services en ligne. De nombreuses réponses se trouvent sur nos pages Web, qui ont été améliorées, ou dans Mon dossier.





Pour cette période des impôts, l'Agence fait en sorte qu'il soit plus facile pour les contribuables d'obtenir l'aide dont ils ont besoin par téléphone. Elle augmentera le nombre d'agents disponibles, prolongera ses heures d'ouverture, attribuera un contrat à un tiers pour répondre aux questions générales sur les prestations d'urgence liées à la COVID-19 et mettra en place un nouveau service de rappel automatisé.

