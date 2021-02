­­Accès à Internet haute vitesse - Télécommunications vers les Îles-de-la-Madeleine : un lien micro-onde prêt à prendre la relève en cas de bris des câbles sous-marins





QUÉBEC, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Bell collaborent à la mise en service d'un lien micro-onde entre les Îles-de-la-Madeleine et l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, en a fait l'annonce aujourd'hui. Ce lien assurera la continuité de service en cas de bris des câbles de télécommunications optiques sous-marins (COGIM I et II) qui relient les Îles-de-la-Madeleine et la Gaspésie.

Cette solution répond en premier lieu aux préoccupations de sécurité publique des insulaires. Le lien, d'une capacité de transfert de 2,7 Gbps, interviendra dans l'éventualité d'une défaillance simultanée des deux câbles optiques sous-marins, un cas de figure rarissime, mais tout de même possible.

Les investissements de 1,1 million de dollars, assumés aux deux tiers par le gouvernement du Québec et par Bell pour le reste, assurent ainsi une fiabilité à l'ensemble du réseau de télécommunications des Îles-de-la-Madeleine. Rappelons qu'à la fin de 2018, une défaillance des deux câbles sous-marins est survenue lors d'une tempête majeure, ce qui a coupé tout lien de communication avec le continent. Le lien micro-onde assurera la robustesse du réseau jusqu'à la mise en service d'un nouveau câble de télécommunications sous-marin par Hydro-Québec, simultanément au déploiement d'un câble d'alimentation électrique entre la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

Citations :

« La mise en place de ce lien micro-onde vient sécuriser le réseau de télécommunications des Îles-de-la-Madeleine. L'entente entre Bell et le gouvernement du Québec est une excellente nouvelle pour toutes les parties concernées. Les citoyennes et citoyens des Îles-de-la-Madeleine ne seront plus coupés du reste du monde en cas de tempête et de bris des câbles sous-marins. C'est non seulement une question de sécurité publique, mais aussi une étape de plus dans l'atteinte de notre objectif principal : donner accès à des services Internet haute vitesse performants et évolutifs à tous les Québécois et Québécoises. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

« J'ai beaucoup travaillé à la mise en service du lien micro-onde pour les Îles-de-la-Madeleine. C'est une excellente nouvelle pour la région, surtout dans le contexte actuel. La pandémie nous a démontré que l'accès aux télécommunications était plus qu'essentiel. Il faut être prévoyants et éviter que les événements de 2018 se reproduisent. La réalité insulaire ne doit pas être une limite pour garantir des services de qualité aux citoyennes et citoyens. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Bell fournit les services de télécommunications des Madelinots depuis plus de 50 ans, et nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement du Québec pour fournir un lien de télécommunications additionnel entre les Îles-de-la-Madeleine et le continent. Bell est un leader en matière de construction de réseaux robustes et fiables et ce projet s'inscrit parfaitement dans notre objectif de transformer la façon dont les Québécois communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

Karine Moses, présidente de la direction du Québec chez Bell

