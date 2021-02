Un nouveau certificat permet à la province de résorber la pénurie de personnel enseignant liée à la COVID-19





TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Le conseil de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a endossé la création d'un certificat temporaire afin de permettre aux étudiantes et étudiants des facultés d'éducation d'entamer leur carrière en enseignement plus tôt. Cette mesure est une solution partielle visant à résorber la pénurie de personnel enseignant en Ontario.

Le conseil a recommandé la modification règlementaire au ministre de l'Éducation lors d'une réunion extraordinaire en décembre.

Les étudiants inscrits à un programme de formation à l'enseignement agréé en Ontario qui ont prévu de terminer leur programme en 2021 peuvent faire une demande de certificat temporaire. Les pédagogues qui détiennent l'autorisation d'enseigner dans une autre province canadienne peuvent aussi en faire la demande.

Le certificat constitue une mesure d'urgence ponctuelle de durée limitée visant à résorber l'importante pénurie de personnel enseignant qui sévit au sein du système d'éducation financé par les fonds publics de l'Ontario en raison de la pandémie de COVID-19. Nous vous fournirons plus de détails au fur et à mesure que nous recevrons d'autres informations.

«Nous vivons une période extraordinaire. Cette mesure d'urgence permettra un déploiement rapide du personnel enseignant afin de stabiliser les effectifs dans toute la province», affirme Derek Haime, EAO, registraire de l'Ordre.

En décembre, l'Ordre a publié son étude annuelle sur la transition à l'enseignement qui souligne les dernières tendances en matière d'emploi du personnel enseignant en Ontario.

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a pour mandat de régir et de règlementer la profession enseignante dans l'intérêt public. Nous fixons des normes d'exercice et de déontologie, menons des audiences disciplinaires et agréons des programmes de formation à l'enseignement pour nos quelque 234 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. Nous sommes l'organisme d'autorèglementation comptant le plus de membres au Canada.

