Prendre soin de soi et des autres à l'ère de la COVID-19

Chartwell lance une série de conférences virtuelles pour soutenir les aînés et leurs familles

MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW/ - La toute première édition de la série de conférences virtuelles de Chartwell aura lieu à compter du 4 février prochain, et pendant tout le mois de février. À cette occasion, une panoplie d'experts aideront les aînés, les membres de leurs familles et les proches aidants à comprendre les options de soins et de soutien, à déterminer s'ils peuvent se permettre de vivre en résidence, et à choisir le bon moment pour le faire.

La conférencière chevronnée Rose-Marie Charest, psychologue émérite et auteure, donnera le coup d'envoi de cette initiative, en abordant les aspects psychologiques liés aux émotions que vivent actuellement de nombreux proches aidants. Le réputé Dr Gilles Lapointe prendra également part à la série, partageant sa vaste expérience pour guider les participants à trouver leur équilibre en ces temps incertains. D'autres experts aborderont de nombreuses questions liées aux services de soins et à la planification financière de la retraite.

Imaginée par Chartwell, cette première série de quatre conférences diffusées en direct sur ses réseaux sociaux et amplifiées sur ses plateformes numériques est déployée en français et en anglais à travers tout le pays. Il s'agit d'une première série de cette portée dans le secteur. Par cette initiative, Chartwell souhaite démystifier certains aspects concernant le concept de vivre collectivement en temps de pandémie, désamorcer certaines craintes, et mettre de l'avant l'importance que revêt une bonne qualité de vie en ces temps difficiles.

« À titre de leader du secteur des résidences privées pour aînés, l'équipe de Chartwell souhaite mettre à profit son réseau d'experts pour accompagner les aînés et leurs familles dans la planification d'une retraite épanouie, selon les besoins personnels et financiers de chacun », explique Sonia Vachon, directrice marketing. « La série de conférences virtuelles de Chartwell invite le public en général à considérer toutes les options qui sont offertes pour aborder avec confiance un des plus beaux chapitres de la vie. »

Au Québec, Chartwell opère 40 résidences, accueille environ 10 000 résidents et emploie plus de 3 000 professionnels dédiés à leur mieux-être. Selon un sondage mené en 2020 à travers toutes ses résidences au Canada, auprès d'un large échantillonnage de résidents et membres de la famille, 96 % des répondants estiment que Chartwell a pris des mesures importantes pour assurer leur sécurité durant la pandémie. Le secteur des résidences privées pour aînés représente un milieu d'expertise, de sécurité et de passion pour les générations plus âgées et les professionnels qui les entourent.

Les aînés et leurs proches peuvent s'inscrire à l'adresse chartwell.com/fr/events/conferences-virtuelles. Les présentations seront suivies d'une occasion pour les participants de poser leurs propres questions aux experts sur les transitions de vie, les soins et l'abordabilité de la vie en résidence.

À propos de Chartwell

Chartwell est une fiducie de placement immobilier non constituée en société possédant indirectement et exploitant une gamme complète de résidences pour retraités destinées aux personnes autonomes ou semi-autonomes et aux personnes nécessitant des soins de longue durée. Il s'agit du plus important propriétaire et exploitant de résidences pour aînés du Canada avec plus de 200 résidences, réparties dans quatre provinces à travers le pays. Conformément à sa vision, Chartwell est dédié au MIEUX-ÊTRE des gens et s'engage à offrir aux retraités un style de vie heureux, sain et valorisant. www.chartwell.com

