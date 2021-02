La Cloud Platform d'Eka remporte le prix du meilleur système de négociation de matières premières aux Risk Markets Technology Awards





NEW YORK, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions , la principale plate-forme de cloud pour l'innovation numérique , a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée lauréate du meilleur système de négociation pour les matières premières lors des Risk Markets Technology Awards de cette année.

Organisé par Risk.net, première source mondiale d'informations et d'analyses approfondies sur la gestion des risques, le prix récompense les réalisations des fournisseurs de technologies sur les marchés des produits dérivés, de la réglementation et de la gestion des risques. Les gagnants sont identifiés par un jury indépendant composé d'utilisateurs de technologies, d'analystes et de membres de l'équipe éditoriale de Risk.net.

« La Cloud Platform d'Eka a été construite pour servir nos clients avec rapidité et agilité. Au cours de l'année dernière, nous avons tiré parti de son architecture supérieure et de notre philosophie « le client d'abord » pour les aider à maintenir la continuité de leurs activités et à se positionner pour croître sur des marchés d'une volatilité sans précédent », a déclaré Manav Garg, PDG et fondateur d'Eka Software Solutions . « C'est vraiment encourageant de voir les efforts dévoués d'Eka et sa plate-forme cloud reconnus, et nous sommes honorés de recevoir ce prix prestigieux. »

C'est la deuxième fois que la Cloud Platform d'Eka est reconnue par Risk.net. En 2019, la société a été nommée Energy Technology House of the Year par Energy Risk pour sa technologie innovante, son service client de haut niveau et l'architecture évolutive au coeur de sa Cloud Platform. En outre, Eka a récemment été classé parmi les cinq premiers fournisseurs d'énergie par Chartis Research Energy50 à la suite d'une évaluation de sa solution ETRM pilotée par une plate-forme .

Eka se différencie des autres acteurs avec sa Cloud Platform pour les entreprises à forte intensité de marchandises, qui utilise une technologie de pointe et une approche de plate-forme permettant aux entreprises de relever efficacement et de manière rentable les défis de marchés complexes et volatiles.

À propos d'Eka

Eka Software Solutions est un leader mondial dans la fourniture de solutions innovantes qui aident les clients à numériser et à améliorer leurs fonctions commerciales liées aux matières directes dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des métaux, de l'exploitation minière et de la fabrication. Conçues pour accélérer le voyage numérique des clients vers le cloud, les solutions Eka, basées sur des plates-formes, permettent aux entreprises de s'adapter rapidement et de surmonter les défis complexes liés au commerce et aux risques, à la chaîne d'approvisionnement, à la collaboration commerciale et à la gestion financière. Eka soutient plus de 100 clients dans le monde entier et possède une expertise sectorielle éprouvée pour aider ses clients à réaliser la transformation numérique, à résoudre des défis commerciaux complexes dans un environnement en perpétuel changement. Pour en savoir plus www.eka1.com .

Contact médias :

Sharmita Mandal

Responsable de la communication globale

Eka Software Solutions

Sharmita.mandal@eka1.com

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 13:00 et diffusé par :