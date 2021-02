Tilray® reçoit la première et unique autorisation de mise sur le marché pour fournir des produits de cannabis à usage médical au Portugal





Tilray, Inc. (NASDAQ : TLRY), un pionnier mondial dans les domaines de la production, la recherche, la culture et la distribution de cannabis, a annoncé aujourd'hui avoir reçu les approbations et l'autorisation de mise sur le marché nécessaires conformément à la législation portugaise afin de proposer les produits de cannabis à usage médical de Tilray au Portugal depuis son site européen certifié BPF situé à Cantanhede, également au Portugal. L'autorisation de mise sur le marché a été délivrée par Infarmed, l'autorité nationale portugaise des médicaments et des produits de santé, internationalement reconnue pour établir des autorisations de cette catégorie selon un processus rigoureux.

C'est la première fois qu'un dossier qualité complet est requis et déposé afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché en Europe d'un produit de cannabis à usage médical, et ce processus est désormais terminé. L'autorisation d'Infarmed valide les normes de qualité et de sécurité du processus de production certifié aux Bonnes pratiques de fabrication (BPF) de Tilray.

Selon la législation Infarmed et portugaise relative au cannabis thérapeutique, les produits de cannabis à usage médical de Tilray sont autorisés dans le cadre du traitement de la spasticité associée à la sclérose en plaques ou aux lésions de la moelle épinière, de la nausée, des vomissements (résultant de la chimiothérapie, de la radiothérapie et des médicaments combinés anti-VIH et hépatite C), de la stimulation de l'appétit lors des soins palliatifs des patients sous traitement anticancéreux ou atteints du Sida, du Syndrome de Tourette, de l'épilepsie et du traitement des crises sévères d'épilepsie chez les enfants, du glaucome résistant au traitement et des douleurs chroniques (associées à des maladies oncologiques ou du système nerveux telles que les douleurs neuropathiques causées par des lésions nerveuses, des douleurs du membre fantôme, des névralgies du trijumeau ou suite à un zona).

Brendan Kennedy, PDG de Tilray, a déclaré : « Tilray s'est engagée envers la qualité et la sécurité des patients, et nous avons hâte d'améliorer de manière significative la qualité de vie des patients portugais grâce à nos produits de cannabis à usage médical. »

Sascha Mielcarek, directeur général de Tilray en Europe, a affirmé : « Nous sommes très fiers de l'autorisation de mise sur le marché délivrée par Infarmed, qui confirme que les produits de cannabis à usage médical de Tilray satisfont les plus hautes exigences en matière de qualité nationale et internationale. » Ce dernier poursuit, « La demande des patients augmente au Portugal et dans toute l'Europe, et nos objectifs visent à leur fournir les produits de cannabis thérapeutique les plus sûrs et de la meilleure qualité. Les patients peuvent accéder aux produits Tilray via les principaux circuits de distribution pharmaceutique à travers le Portugal et d'autres marchés européens. Le site européen de Tilray est prêt à fournir davantage de partenaires et de patients en Europe et d'autres marchés de la santé à l'international au fur et à mesure que la demande s'intensifie dans le monde et que le nombre de marchés (réglementés ou autorisés) relatifs au cannabis thérapeutique augmente. »

Au mois de mai 2020, Tilray a reçu sa troisième et complète certification aux Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour Tilray Portugal. La certification BPF complète permet à Tilray de fabriquer des extraits de cannabis thérapeutique en interne et d'exporter des produits finis de cannabis à usage médical fabriqués selon les BPF, à la fois des fleurs séchées et de l'huile, du Portugal vers l'ensemble de l'Union européenne et d'autres marchés internationaux où des programmes nationaux liés au cannabis thérapeutique sont autorisés. La certification autorise également Tilray à fabriquer des extraits en gros sur place pour les vendre en tant qu'API (ingrédients pharmaceutiques actifs) de cannabis et offre un potentiel supplémentaire aux laboratoires de contrôle de la qualité afin que la société progresse en matière d'innovation et de recherche sur les produits.

À propos de Tilray®

Tilray est un pionnier mondial dans les domaines de la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis et de cannabinoïdes. La société répond actuellement aux besoins de dizaines de milliers de patients et de consommateurs dans 16 pays sur cinq continents.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ou, collectivement, des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « pouvoir », « probablement », « s'attendre à », « anticiper », « penser », « envisager », « planifier », « prédire », « projeter », « estimer », « perspective », l'utilisation du conditionnel, du futur ou d'autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de performance future et sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses formulées par la direction d'après son expérience et sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction considère comme pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles, notamment des hypothèses relatives aux conditions actuelles et futures sur les marché européens, à l'environnement réglementaire actuel et futur et aux autorisations et permis futurs. Les résultats, la performance et les accomplissements réels pourraient varier de manière substantielle par rapport à ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué. Le lecteur est dès lors invité à ne pas se fier indûment à de tels énoncés prospectifs, qui ne sont pas des garanties de résultats à venir. Veuillez consulter la section intitulée « Risk Factors » du rapport trimestriel de Tilray sur formulaire 10-Q, qui a été déposé auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC) le 9 novembre 2020, pour une analyse des facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives. Tilray décline toute obligation d'actualisation des énoncés prospectifs inclus dans les présentes, sauf pour se conformer à la législation applicable en matière de valeurs mobilières.

