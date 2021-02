La marque mondiale de thé aux perles poursuit sa croissance internationale soutenue





Gong cha, l'une des marques taïwanaises de thé aux perles les plus réputées au monde, a continué son expansion rapide en 2020, en ouvrant de nouveaux points de vente dans de multiples marchés malgré un contexte économique compliqué.

L'année passée, Gong cha a ouvert 220 magasins aux quatre coins du globe, dont 36 au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La société est présente dans 19 pays, et dispose aujourd'hui de plus de 1 400 points de vente. En s'appuyant sur cette solide performance, Gong cha continuera à se développer en 2021, en cherchant activement des franchises supplémentaires en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. Aux États-Unis, la société renforcera sa présence sur les marchés existants et nouveaux, notamment à New York, Chicago, Portland, Seattle et Denver.

"Nous sommes satisfaits de la demande continue pour la marque Gong cha, ce qui témoigne de l'attractivité multiculturelle et internationale de nos produits", déclare Einar Gustafsson, PDG de Gong cha CEO, Amériques & Europe. "Les groupes démographiques jeunes font preuve d'un enthousiasme particulier à l'égard du thé aux perles. En tant que marque phare sur ce segment à croissance soutenue, avec un modèle d'exploitation rationnalisé, Gong cha propose une opportunité prometteuse d'investissement de franchise. Nous sommes heureux d'accueillir de nouvelles franchises à l'heure où nous consolidons notre présence dans des marchés clés du monde entier."

Le célèbre thé aux perles de Gong cha est un thé au lait de qualité supérieure infusé avec des perles (un délicieux tapioca sous forme de perles moelleuses), parfumé avec des fruits et autres ingrédients et généralement servi glacé. Les principales saveurs de Gong cha incluent le thé au lait perlé ainsi que le thé au lait et sucre roux, l'entreprise propose régulièrement des produits de saison, comme la mousse de lait à la mangue et la crème brûlée. Gong cha utilise uniquement du thé de qualité supérieure provenant des meilleures plantations de thé de la célèbre région d'Alesha à Taïwan. Elle sert du thé aux perles fraîchement infusé et personnalisé en 600 combinaisons, et offre aux clients une nouvelle expérience de thé aux perles à chaque visite. Le dévouement de l'entreprise à la qualité est le fondement de sa promesse envers ses clients, ce qui lui permet d'assurer la fidélisation de la clientèle.

En plus d'élargir sa présence sur le marché, Gong cha étoffera également sa gamme de thé aux perles en 2021, dans un esprit d'innovation caractéristique de la société. Cette approche se concrétisera notamment par le lancement en février de la Chocolate Lava Series, et par le retour de la très appréciée Little Star Jelly Series. En avril, la société lancera le thé aux perles Heart Shaped Jelly Series, décliné en plusieurs arômes (thé à la fraise et au miel, thé au lait à la fraise et smoothie à la fraise).

Pour plus d'informations sur les zones géographiques disponibles et pour découvrir comment faire partie des franchises Gong cha, veuillez contacter M. Gustafsson à l'adresse einar.gustafsson@gong-cha.com.

À propos de Gong cha Group

Fondée en 2006, Gong cha est l'une des marques taïwanaises de thé les plus réputées au monde. Gong cha, qui se traduit par « thé d'hommage à l'empereur », propose du thé, des produits et des services de qualité, s'approvisionnant en ingrédients auprès de fournisseurs sélectionnés et offrant aux clients du thé fraîchement infusé. Le produit phare de Gong cha est son célèbre thé aux perles taïwanais, un thé au lait sucré infusé avec des perles de tapioca. Gong cha propose également une variété de boissons et de spécialités à base de thé selon les saisons. Elle comptabilise plus de 1 400 points de vente Gong cha situés dans 19 pays, dont Taiwan, la Corée, le Japon, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Singapour, le Mexique, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.gong-cha.com/en.

