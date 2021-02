Aider les travailleurs des Territoires du Nord-Ouest à acquérir les compétences nécessaires pour trouver un bon emploi





GATINEAU, QC, le 1er févr. 2021 /CNW/ - La reprise de l'économie canadienne à la suite de la COVID-19 entraîne de nouveaux défis pour les travailleurs. Dans ce contexte, les Ténois, comme tous les Canadiens, ont besoin de formation et de soutien à l'emploi pour acquérir de nouvelles compétences et trouver un bon emploi.

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées du Canada, Carla Qualtrough, et le ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des Territoires du Nord-Ouest, R. J. Simpson, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada a investi 1,5 milliard de dollars supplémentaires dans la formation des travailleurs canadiens au moyen des ententes sur le développement de la main-d'oeuvre (EDMO) avec les provinces et les territoires. Ainsi, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a reçu 3 millions de dollars pour stimuler la reprise du marché du travail dans le territoire. Ces fonds s'ajoutent aux 3,4 milliards de dollars déjà versés dans le cadre des ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) et des EDMO en 2020-2021.

S'ajoutant aux solides réseaux de prestation et aux programmes déjà en place dans les Territoires du Nord-Ouest, ce financement garantira aux Ténois, y compris aux travailleurs et aux employeurs durement frappés par la COVID-19, un accès rapide à la formation.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest sera donc en mesure de verser des subventions salariales améliorées aux employeurs, de financer des projets menés par des organismes et d'aider les collectivités à embaucher des résidents locaux afin de répondre aux besoins résultant de la pandémie. Ces initiatives favoriseront la reprise du marché du travail dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest.

Les subventions salariales seront destinées aux employeurs qui se remettent des conséquences uniques et importantes de la pandémie de COVID-19. Les employeurs pourront ainsi embaucher, réembaucher, recycler ou conserver leur personnel. Des fonds seront mis à la disposition d'organismes externes, au moyen de demandes ou de propositions, pour des projets et des initiatives visant à stimuler la reprise du marché du travail dans les Territoires du Nord-Ouest. Les domaines d'intérêt de ces projets comprendront notamment :

les initiatives de renforcement des capacités;

l'élaboration de programmes de formation;

les projets de création d'emplois;

les mesures de soutien à la transition industrielle.

Quant aux collectivités, des fonds seront mis à leur disposition pour embaucher des résidents locaux dans divers postes qui répondent aux besoins issus de la pandémie et stimulent la reprise du marché du travail.

Dans le discours du Trône de 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à consacrer la plus grosse somme de l'histoire du Canada à la formation et a annoncé qu'il lancerait une campagne pour créer plus d'un million d'emplois, rétablissant ainsi le taux d'emploi à ce qu'il était avant la pandémie. Pour ce faire, il recourra à une série de ressources, notamment de la formation immédiate pour outiller rapidement les travailleurs. Les fonds ponctuels pour les EDMO constituent la première étape vers l'atteinte de cet objectif et permettront de renforcer la main-d'oeuvre.

Afin de favoriser plus encore la relance, le gouvernement du Canada veille également à ce que les provinces et les territoires puissent, dans le cadre des EDMT et des EDMO, élargir la gamme des coûts admissibles pour y inclure notamment les coûts liés à la formation en ligne, à l'adaptation aux nouvelles exigences de distanciation physique et à la prestation de services de soutien en santé mentale, donnant ainsi aux travailleurs canadiens le soutien dont ils ont besoin.

Alors que l'économie se redresse à la suite du choc provoqué par la pandémie, le gouvernement du Canada continuera de soutenir les Ténois et de les aider à développer leur potentiel. De concert avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, nous renforcerons la main-d'oeuvre et nous positionnerons le pays sur la voie d'une relance économique qui ne négligera personne au Canada.

Citations

« Notre pays se remet prudemment de la COVID-19, et collaborer avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest permet au gouvernement du Canada de donner aux travailleurs des Territoires la formation nécessaire pour l'obtention d'un bon emploi. Aujourd'hui plus que jamais, à mesure que notre économie se relève et évolue, nous devons améliorer les perspectives de nos travailleurs et les aider à réussir. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Grâce à ce financement, nous serons mieux à même de soutenir les habitants et les entreprises du Nord par la reprise du marché du travail. À mesure que notre économie se redresse et évolue, nous veillons à ce que les particuliers, les employeurs, les organismes et les collectivités des Territoires du Nord-Ouest soient plus forts aujourd'hui et à l'avenir. »

- Le ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des Territoires du Nord-Ouest, R. J. Simpson

Les faits en bref

Chaque année, le gouvernement du Canada verse environ 3 milliards de dollars aux provinces et aux territoires dans le cadre des EDMT et des EDMO, afin d'aider les Canadiens à améliorer leurs compétences, à trouver un emploi et à le garder. Le budget de 2017 prévoyait des fonds supplémentaires pour ces ententes pouvant atteindre 625 millions de dollars par année entre 2017 et 2023.

verse environ 3 milliards de dollars aux provinces et aux territoires dans le cadre des EDMT et des EDMO, afin d'aider les Canadiens à améliorer leurs compétences, à trouver un emploi et à le garder. Le budget de 2017 prévoyait des fonds supplémentaires pour ces ententes pouvant atteindre 625 millions de dollars par année entre 2023. Après l'annonce d'aujourd'hui, les dépenses totales dans les programmes destinés aux personnes en situation de handicap dans le cadre des EDMO augmenteront d'environ 425 millions de dollars.

Selon les derniers chiffres sur l'emploi de l'Enquête sur la population active, le taux de chômage au pays s'élevait à 8,6 % en décembre 2020, soit à peu près le même taux qu'en novembre (8,5 %), mais une baisse par rapport au taux de 13,7 % enregistré en mai.

Le financement supplémentaire stimulera la reprise du marché du travail et permettra d'améliorer des programmes du marché du travail destinés aux particuliers, aux employeurs, aux organismes et aux collectivités des Territoires du Nord-Ouest.

