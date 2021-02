Teleperformance obtient, pour la 7ème année consécutive, la certification Verego Social Responsibility Standard pour l'ensemble de ses sites





Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, annonce aujourd'hui avoir reçu la certification Verego SRS (Social Responsibility Standard) pour la septième année consécutive pour l'ensemble de ses centres. Depuis plus de dix ans, Teleperformance est reconnu comme un leader mondial et une référence en matière de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) par des analystes indépendants, des associations professionnelles et des fondations philanthropiques internationales.

Le système d'évaluation de Verego SRS offre un cadre de référence complet aux entreprises désireuses de mettre en oeuvre avec succès leurs initiatives en matière de responsabilité sociale. La certification Verego SRS est attribuée à des sociétés qui se distinguent par l'excellence de leurs stratégies et de leurs pratiques dans cinq domaines clés : leadership, éthique, social, communautés et environnement. Teleperformance a une nouvelle fois obtenu la certification pour l'ensemble de ses sites dans les cinq domaines définis par Verego SRS.

Dans son rapport, Verego constate que les résultats de Teleperformance en matière de RSE s'améliorent chaque année et dépassent la moyenne des scores obtenus par les autres organisations certifiées SRS.

Carole Kerrey, Lead Certification Assessor, Verego, indique : « En 2013, Teleperformance a obtenu, pour la première fois, la certification dans chacun des cinq domaines définis par Verego SRS. Depuis, le groupe a sans cesse continué de développer ses pratiques d'entreprise responsables et de démontrer son leadership avec des résultats excellents notamment concernant l'éthique, le social et l'environnement. Les collaborateurs et les responsables des sites témoignent tous du fait que les valeurs et l'approche responsable du groupe sont respectées sur le terrain. »

Le processus d'audit de Verego SRS est extrêmement exigeant. Il a été mené sur 26 sites de Teleperformance, dans toutes les régions du monde : Amériques, Asie-Pacifique ainsi qu'Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique.

Clémentine Gauthier, directrice RSE, Teleperformance, commente : « Nous sommes ravis de recevoir la certification Verego SRS pour la septième année consécutive. L'amélioration de nos scores années après années atteste notre engagement fort d'être une référence internationale incontournable en matière de RSE. Je remercie Verego et l'ensemble des équipes Teleperformance pour leur passion, leur soutien ainsi que pour leur grand intérêt porté à la démarche de progrès RSE du groupe. »

Daniel Julien, président-directeur général de Teleperformance, déclare : « Nous vivons tous dans le même monde. Il est impératif pour Teleperformance d'être un acteur citoyen promouvant les bonnes pratiques RSE. Cette priorité s'inscrit au coeur de nos valeurs et de notre culture. Elle contribue aux efforts continus déployés depuis de nombreuses années pour faire des communautés où nous vivons et travaillons, ainsi que du monde en général, des lieux de vie meilleurs pour tous. En tant que groupe citoyen du monde, Teleperformance reste à la fois humble et pleinement engagé à faire le bien autour de lui. »

À PROPOS DE VEREGO

Depuis 2012, Verego aide les entreprises du monde entier à améliorer leurs performances socio-environnementales dans la conduite de leur activité en évaluant leur adhésion aux meilleures pratiques dans le domaine de la Responsabilité sociétale de l'entreprise. En collaboration avec des spécialistes du développement durable et des achats du monde entier, réunis au sein d'un comité de pilotage, Verego SRS définit les méthodes de management pour gérer une entreprise de manière responsable dans le monde d'aujourd'hui. Outre des services de certification, la société propose des solutions logicielles et de conseil afin d'accompagner les entreprises dans le déploiement de programmes d'approvisionnement et de chaînes logistiques responsables.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP ? ISIN : FR0000051807 ? Reuters : TEPRF.PA ? Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de trois grandes familles de solutions à forte valeur ajoutée : la gestion de l'expérience client, les services de back-office et le conseil en processus métiers (knowledge services). Ces solutions digitales intégrées garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés reposant sur une approche intégrée High Tech-High Touch unique. Les 331 000 collaborateurs du groupe, répartis dans 80 pays, prennent en charge des milliards de connexions en plus de 265 langues et sur plus de 170 marchés dans une démarche d'excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s'appuie sur l'utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d'excellence.

En 2019, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 355 millions d'euros (6 milliards de dollars US, sur la base d'un taux de change de 1 euro = 1,12 dollar US) et un résultat net de 400 millions d'euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l'action Teleperformance fait partie de l'indice Euronext Vigeo Eurozone 120 depuis 2015, de l'indice FTSE4Good depuis 2018 et de l'indice Ethibel Sustainability Excellence Europe (confirmé en 2019).

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d'informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

