GN Hearing : les nouvelles prothèses auditives essentielles ReSound Key donnent accès à des soins auditifs de qualité à davantage de personnes à travers le monde





GN Hearing, le leader mondial de l'innovation en prothèses auditives, a dévoilé aujourd'hui ReSound Key, une gamme complète de prothèses auditives essentielles qui élargit l'accès à une technologie auditive primée et éprouvée partout dans le monde. Reposant sur une plateforme à puce sophistiquée et sur la philosophie d'audition organique de GN, ReSound Key se veut synonyme de qualité sonore cristalline et naturelle. Le dispositif fait également appel aux technologies les plus récentes, dont des options rechargeables et une diffusion perfectionnée, de sorte que davantage de personnes puissent rester connectées et profitent pleinement de la vie.

À l'heure actuelle, seule une personne sur cinq susceptible de porter des prothèses auditives y a recoursi, ce qui signifie qu'un nombre important d'individus sont privés des sons de la vie, de possibilités de communication avec leurs familles et de relations amicales. Le dispositif ReSound Key tant attendu devrait faire une grande différence pour les personnes présentant tous types de déficiences auditives. Celles-ci pourront gagner en confiance, se connecter aux autres et au monde en cette période d'isolement social, et ce, en appréciant le son cristallin de ReSound Key ainsi que ses extraordinaires capacités de recharge permettant jusqu'à 30 heures d'utilisation en une seule charge. Elles pourront par ailleurs bénéficier de la diffusion directe à partir des appareils iOS et Androidtm et de la fonctionnalité ultramoderne Bluetooth® Low Energy.

Le non-traitement des déficiences auditives a un coût personnel et des implications aux niveaux physique, social, émotionnel et psychologique.ii, iii, iv Un accompagnement professionnel est néanmoins disponible, même à distance, grâce à notre innovante solution de télésanté, ReSound Assist Live. Ce service flexible à domicile permet aux professionnels des soins auditifs de programmer et de régler les prothèses ReSound Key en téléconsultation, afin d'aider les utilisateurs à progresser en même temps que leur audition et à développer et entretenir des contacts sociaux.

La PDG de GN Hearing, Gitte Aabo, explique : « Chez GN Hearing, nous pensons que chacun mérite d'avoir une excellente audition. Le traitement des déficiences auditives peut changer des vies du tout au tout et aider les gens à s'épanouir et à déployer leurs ailes. Le lancement de ReSound Key donne accès au meilleur accompagnement professionnel et de soin à un plus grand nombre de personnes, ce qui leur permet de prendre de l'assurance et de rester en contact avec les autres tout en vivant pleinement leur vie. »

ReSound Key rejoint les dispositifs révolutionnaires ReSound ONETM dotés de la technologie M&RIE* et ReSound LiNX Quattrotm dans le plus vaste et solide portefeuille ReSound à ce jour, qui propose des solutions auditives haut de gamme à tous les niveaux de prix. Un nombre plus élevé de personnes peut désormais bénéficier de la philosophie d'audition organique bien établie de la société pour se connecter au monde qui les entoure de la manière la plus naturelle et intuitive possible, en s'inspirant du fonctionnement de l'oreille et des mécanismes naturels de l'audition.

Basé sur l'utilisation d'applications intuitives, le dispositif ReSound Key optimise l'expérience auditive individuelle et peut se connecter à un ensemble d'accessoires sans fil pour une assistance complémentaire en cas de situations sonores difficiles. Les nouvelles mises à jour intégrées et simplifiées des logiciels et réglages garantissent une parfaite première pose et par conséquent la satisfaction du client. Ces mises à jour facilitent plus que jamais la mise à disposition du portefeuille ReSound aux utilisateurs.

ReSound Key est disponible en dix modèles, dont les populaires options rechargeables « Receiver-in-Ear (RIE) » (à écouteur déporté), prothèses auditives personnalisées et « Behind-the-Ear (BTE) » (contour d'oreille), ainsi que des modèles haute puissance et super puissance en cas de déficience auditive profonde. ReSound Key sera commercialisé dans le monde entier le 1er février 2021. Des modèles et technologies identiques sont par ailleurs disponibles dans le nouveau portefeuille de prothèses auditives Beltone Rely.

Pour de plus amples informations, rendez-vous dans la salle de presse de ReSound et découvrez notre philosophie d'audition organique. Une visioconférence ReSound destinée aux professionnels des soins auditifs aux États-Unis sera organisée le 2 février 2021.

? FIN ?

NOTES AUX RÉDACTEURS

A propos de ReSound

Les prothèses auditives ReSound, disponibles auprès des plus éminents professionnels des soins auditifs, continuent à définir les normes internationales en matière de technologie intuitive et de qualité, afin d'aider les personnes présentant des déficiences auditives à mieux communiquer que jamais. ReSound a été la première marque d'appareils auditifs « Conçus pour l'iPhone », et est donc pionnière de la diffusion directe à partir des prothèses auditives à l'ère de l'iPhone. La société a également innové au travers du développement de la technologie sans fil 2,4 GHz et a donné la possibilité aux utilisateurs de bénéficier de soins auditifs avancés à domicile pendant la pandémie de COVID-19. Le récent lancement d'une nouvelle catégorie de technologie auditive, ReSound ONE, prouve que ReSound est le leader incontesté de l'innovation et place toujours les personnes présentant des déficiences auditives au centre de ses préoccupations. Dans le monde entier, ces personnes et leurs aidants font confiance à ReSound et à ses technologies primées depuis des décennies.

A propos du Groupe GN

Le Groupe GN permet aux personnes d'entendre mieux, de faire plus et d'être plus, grâce à ses solutions auditives intelligentes et de collaboration audio et vidéo. Inspirés par des personnes et stimulés par notre leadership dans le domaine de l'innovation, nous tirons parti des synergies technologiques existant entre nos divisions Audition et Audio pour offrir des expériences utilisateur uniques et de plus en plus individualisées, via nos produits et solutions.

GN a été fondé il y a 150 ans, dans un état d'esprit innovant et global. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cet héritage avec une expertise de calibre mondial de l'oreille humaine, du traitement du son et de la vidéo, de la technologie sans fil, de la miniaturisation et de collaborations avec des partenaires technologiques de premier plan. Les solutions de GN sont commercialisées sous les marques ReSound, Beltone, Interton, Jabra, BlueParrott et FalCom dans 100 pays. Fondé en 1869, le Groupe GN emploie 6.500 collaborateurs et est coté à la Bourse de Copenhague (GN.CO).

??Rendez-vous sur notre site web GN.com, apprenez à connaître nos capacités d'innovation et de leadership???, et rejoignez-nous sur LinkedIn et Facebook.

*ReSound ONE constitue la première prothèse auditive à fonction complète au monde, dotée de la technologie M&RIE, microphone et écouteur déporté, pour une expérience sonore véritablement individualisée et plus complète. « À fonction complète » renvoie aux caractéristiques suivantes : un microphone dans l'oreille et deux microphones directionnels standard supplémentaires, des fonctions de directivité et la diffusion audio sans fil.

© 2021 GN Hearing A/S. Tous droits réservés. ReSound est une marque commerciale de GN Hearing A/S. Beltone est une marque commerciale de GN Hearing Care Corporation. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque commerciale de Google LLC. La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

i Organisation mondiale de la Santé (OMS) 2020 : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

ii Lin et al. (2011). Hearing loss and incident dementia (déficience auditive et démence incidente)

iii Palmer et al. (2019). The impact of communication impairments on the social relationships of older adults: Pathways to psychological well-being (l'impact des troubles de la communication sur les liens sociaux des personnes âgées : trouver la voie du bien-être psychosocial)

iv McKee et al. (2018). Hearing loss and associated medical conditions among individuals 65 years and older (déficiences auditives et troubles médicaux associés chez les individus de 65 ans et plus)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 11:10 et diffusé par :