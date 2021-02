Avis aux médias - Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs





MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Le pont Samuel-De Champlain s'illuminera de rouge, vert et jaune du 1er au 7 février, dès le coucher du soleil jusqu'à 1 heure, pour commémorer le Mois de l'histoire des Noirs.

« Le pont Samuel-De Champlain brillera dans la nuit pour souligner le patrimoine des Canadiens noirs, ceux et celles d'hier et d'aujourd'hui, à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs. Tout au long de l'histoire de notre pays, les Canadiens noirs ont grandement contribué à faire du Canada la nation multiculturelle, sensible et prospère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. »

-- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

À noter que le pont Samuel-De Champlain continuera de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel le dimanche 7 février de 19 h à 20 h.

