La Banque Scotia, prête à soutenir les entreprises canadiennes des secteurs grandement touchés par la pandémie au moyen du programme PCSTT





TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia annonce qu'elle est prête à accepter les demandes relevant du Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT) élaboré en collaboration avec la Banque de développement du Canada (BDC). Au titre de ce programme, les entreprises canadiennes dont les revenus ont été grandement touchés par la pandémie peuvent maintenant demander un prêt à faible taux d'intérêt, d'un montant pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars, pour une durée maximale de dix ans. Ce programme vise à aider les entreprises admissibles à payer leurs frais d'exploitation courants.

« La Banque Scotia est fière de collaborer encore une fois avec la BDC et le gouvernement fédéral pour offrir des programmes comme le PCSTT aux entreprises les plus touchées par la pandémie », explique Dan Rees, chef du Réseau canadien à la Banque Scotia. « La Banque Scotia est résolue à soutenir la relance des entreprises, car nous envisageons l'après-covid avec confiance et optimisme. »

Le PCSTT s'adresse aux entreprises admissibles de tout le pays qui ont été grandement touchées par la pandémie, quel que soit leur secteur d'activité. S'appuyant sur les programmes mis en place par la BDC en 2020, ce nouveau programme d'aide est conçu pour prolonger le soutien aux entreprises ayant bénéficié de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) ou de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL). Le programme PCSTT prend la forme d'un prêt à terme pouvant atteindre 1 million de dollars, entièrement garanti par la BDC. Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité, les clients sont invités à contacter leur conseiller, Petites entreprises ou leur directeur, Relations d'affaires, Services bancaires aux entreprises de la Banque Scotia.

Pour en savoir plus sur le programme PCSTT et sur le soutien offert par la Banque Scotia aux entreprises canadiennes, consultez la page https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/soutien-scotia/services-bancaires-aux-entreprises.html.

La Banque Scotia soutient les entreprises canadiennes

Voici certaines des mesures d'aide offertes aux clients des Services bancaires aux entreprises et des Services bancaires aux petites entreprises du Canada admissibles touchés par la crise :

accès au Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT);

demande en ligne du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC);

demande en ligne de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC);

(SSUC); soutien dans le cadre du programme d'aide financière de la Banque de développement du Canada (BDC);

(BDC); soutien dans le cadre du programme d'aide financière d'Exportation et développement Canada (EDC);

(EDC); accès ininterrompu aux conseils personnalisés des conseillers, Petites entreprises et des directeurs, Relations d'affaires des Services bancaires aux entreprises.

Pour en savoir davantage sur les programmes d'allégement offerts aux particuliers et aux entreprises, veuillez consulter le site banquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site https://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews.

