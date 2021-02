Mise en exploitation commerciale du tout premier réacteur Hualong One





BEIJING, le 1er févr. 2021 /CNW/ - La Compagnie Nationale Nucléaire de Chine (CNNC) a annoncé le 30 janvier la mise en exploitation commerciale de l'unité 5 de la centrale nucléaire chinoise de Fuqing, premier projet de démonstration au monde à adopter la technologie de troisième génération de conception entièrement chinoise Hualong One, également connue sous le nom de HPR1000.

Cette réussite constitue un jalon dans le développement de l'énergie nucléaire chinoise et fait de la Chine le quatrième pays, après les États-Unis, la France et la Russie, à avoir maîtrisé sa propre technologie nucléaire de troisième génération.

Hualong One est la technologie nucléaire de troisième génération de la CNNC dont les droits de propriété intellectuelle sont totalement indépendants. Elle a été développée et conçue par la société en s'appuyant sur plus de 30 ans d'expérience dans la recherche, la conception, la fabrication, la construction et l'exploitation de l'énergie nucléaire.

Yu Jianfeng, président de la CNNC, a déclaré que la société accélérera la construction en série des réacteurs Hualong One et le développement de nouvelles gammes de technologies dans le but de promouvoir les exportations de Hualong One et d'atteindre l'objectif de neutralité carbone.

Depuis le début de la construction du tout premier réacteur Hualong One, la progression du projet s'est déroulée selon les prévisions, de plus, la sûreté et la qualité sont à l'intérieur des normes.

Avec une vie nominale de 60 ans, le réacteur Hualong One est muni de 177 coeurs dont le combustible doit être remplacé tous les 18 mois. Il fait appel de façon innovante à une combinaison de systèmes de sécurité « actifs et passifs » ainsi qu'à une double coque, qui répond aux plus récentes exigences internationales en matière de sûreté nucléaire.

La capacité de chaque unité Hualong One atteint près de 1200 MWe; chaque unité est capable de produire près de 10 milliards de kWh d'électricité par an, répondant ainsi à la demande d'un million d'habitants dans un pays modérément développé.

L'électricité produite par une unité Hualong One équivaut à une réduction de la consommation de 3,12 millions de tonnes de charbon standard et des émissions de 8,16 millions de tonnes de dioxyde de carbone par année ainsi qu'à la plantation de plus de 70 millions d'arbres par an.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1429882/reactor_in_commercial.mp4

SOURCE CNNC

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 10:18 et diffusé par :