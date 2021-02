MEGALOBOX 2 : NOMAD sera présenté en première en avril 2021 sur TOKYO MX & BS11





TMS Entertainment a annoncé aujourd'hui que MEGALOBOX 2 : NOMAD, la suite très attendue de la série animée de renommée internationale MEGALOBOX, sera présentée en première en avril 2021 sur les chaînes de télévision japonaises TOKYO MX et BS11.

MEGALOBOX, une série basée sur Tomorrow's Joe d'Asao Takamori (Ikki Kajiwara) et Tetsuya Chiba, a été initialement diffusée en 2018 pour commémorer le 50e anniversaire du titre original du manga.

La bande-annonce et les visuels révélés

La bande-annonce et les éléments visuels ont également été révélés avant la diffusion.

Regardez le teaser maintenant :https://youtu.be/bjl0qMgrugQ

Le visuel saisissant du teaser, dessiné par le réalisateur Yo Moriyama, montre Joe debout avec son équipement couvrant son corps plein de cicatrices. Sept ans après le règne de Joe en tant que premier champion de Megalonia, nous le voyons maintenant se faire appeler Nomad. La bande-annonce d'accompagnement révèle un aperçu de ce qui est arrivé à Joe après le match fatidique avec Yuri dans MEGALOBOX.

À PROPOS DE MEGALOBOX 2 : NOMAD

À la fin, « Gearless » Joe était celui qui régnait en tant que champion de Megalonia, le tout premier tournoi megalobox. Les fans du monde entier ont été fascinés par l'ascension fulgurante de Joe, qui est sorti de l'anneau souterrain le plus profond vers le sommet en seulement trois mois et sans utiliser d'équipement. Sept ans plus tard, « Gearless » Joe se battait à nouveau dans des matchs souterrains. Couvert de cicatrices et enfilant à nouveau son équipement, mais maintenant connu uniquement sous le nom de Nomad...

WEB : https://megalobox.com/

Twitter : https://twitter.com/joe50_megalobox

PERSONNEL

Concept original : Tomorrow's Joe

Bandes dessinées originales créées par Asao Takamori, Tetsuya Chiba / éditées par Kodansha.

Directeur / Concepteur : Yo Moriyama

Scénario : Katsuhiko Manabe, Kensaku Kojima

Concepteur de personnage : Ayumi Kurashima

Concepteur de caractères secondaires : Naomi Kaneda

Musique : mabanua

Production d'animation : TMS Entertainment Co., Ltd.

Produit par MEGALOBOX2 Project

CASTING

Joe / NOMAD : Yoshimasa Hosoya

GANSAKU NANBU : Shiro Saito

YURI : Hiroki Yasumoto

SACHIO : Michiyo Murase

© Asao Takamori, Tetsuya Chiba/Kodansha/projet MEGALOBOX2. Tous droits réservés.

À propos de TMS Entertainment

Maintenant un équilibre entre créativité et production commerciale, TMS Entertainment fournit un guichet unique pour les services de la création de PI à l'amélioration de la satisfaction des consommateurs, centré sur ses activités de production d'animation, de licence et de contenu. TMS Entertainment a continuellement produit des titres d'animation très appréciés au Japon, notamment « Lupin le 3e », « Dr. STONE » et « MEGALOBOX », tout en connectant sa bibliothèque de plus de 12 000 épisodes sur un total de 420 titres à son activité mondiale.

WEB : https://www.tms-e.co.jp/global/

Twitter : https://twitter.com/tmsanime

Facebook : https://www.facebook.com/AnimeTMS

Instagram : https://www.instagram.com/tmsanime/

