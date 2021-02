Moody's ESG Solutions Group nomme sa responsable mondiale des mesures ESG





Moody's a annoncé aujourd'hui la nomination de Sabine Lochmann au poste de responsable mondiale des mesures ESG de Moody's. Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, Mme Lochmann dirigera les activités de l'unité ESG Measures du Groupe Moody's ESG Solutions, qui a été établie en septembre 2020 pour satisfaire la demande mondiale croissante en analyses des données ESG et climatiques. Mme Lochmann rendra compte à Andrea Blackman, directrice mondiale de Moody's ESG Solutions.

«Nos clients sont de plus en plus à la recherche d'informations ESG en tant que facteur clé de planification stratégique, de prise de décisions d'investissement et d'analyse des risques. Moody's s'emploie à répondre aux besoins du marché en fournissant des données, des informations et des normes fiables pour aider les décideurs à agir avec confiance, a déclaré Andrea Blackman. La vaste expertise de Mme Lochmann sera essentielle pour le développement constant de la gamme de solutions ESG de Moody's et favorisera l'accomplissement de notre mission: faire progresser la transparence, les connaissances et l'équité dans un monde interconnecté.»

La gamme de mesures ESG de Moody's comprend des données ESG, des notations, des évaluations, un suivi des controverses, des outils de sélection, de construction de portefeuille et d'examen et d'analyse comparative qui facilitent l'appréciation des facteurs importants liés aux performances, aux risques et aux opportunités ESG, ainsi que de l'incidence des entreprises et des organisations sur les principales parties prenantes. Un large éventail d'entreprises, de banques, d'assureurs, de gestionnaires et de propriétaires d'actifs et de fournisseurs d'indices utilisent les mesures ESG de Moody's afin de placer le développement durable au coeur de l'innovation de produit, des décisions d'investissement et des activités de gestion des risques.

Moody's ESG Solutions Group s'appuie sur ses filiales V.E, pionnière dans le domaine des critères ESG et qui possède plus de 30 années d'expérience de la production d'évaluations ESG et du développement durable, et Four Twenty Seven, fournisseur primé de données sur les risques climatiques et de renseignements commerciaux. Mme Lochmann restera présidente de V.E, un poste qu'elle occupe depuis 2019.

À PROPOS DE MOODY'S ESG SOLUTIONS

Moody's ESG Solutions Group est une unité opérationnelle de Moody's Corporation créée pour répondre à la demande mondiale croissante de perspectives sur le climat et d'informations sur les critères ESG. Le groupe s'appuie sur les données et l'expertise de Moody's en matière de critères ESG, de risques climatiques et de finance durable et aligne son travail sur celui de Moody's Investors Service (MIS) et de Moody's Analytics (MA) pour proposer une gamme complète et intégrée de solutions ESG axées sur les risques climatiques, notamment des scores et analyses ESG, des notations de développement durable, ainsi que des services de certification/d'évaluation de finance durable. Le Groupe comprend V.E. et Four Twenty Seven, deux filiales de Moody's.

Pour de plus amples informations, visitez la plateforme Moody's ESG & Climate Risk à l'adresse www.moodys.com/esg

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 10:05 et diffusé par :