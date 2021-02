Réussite en enseignement supérieur - La ministre McCann lance les rencontres d'échanges interordres avec les partenaires des réseaux collégial et universitaire





QUÉBEC, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du Chantier sur la réussite en enseignement supérieur la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a procédé aujourd'hui à l'ouverture officielle de cinq journées de rencontres d'échanges interordres. Ces rencontres visent à permettre aux différents acteurs des communautés collégiale et universitaire de contribuer à la réflexion du ministère de l'Enseignement supérieur.

Les divers partenaires présents à ces rencontres virtuelles échangeront sur quatre grands thèmes :

favoriser l'accès du plus grand nombre à l'enseignement supérieur;

favoriser des transitions harmonieuses et de qualité en enseignement supérieur;

déployer des pratiques et des mesures adaptées aux besoins de la communauté étudiante afin de la soutenir dans toute sa diversité;

consolider les connaissances en matière de réussite et en assurer la diffusion.

À partir de l'ensemble des constats issus des travaux réalisés dans le cadre du Chantier, le Ministère rédigera un plan d'action en matière d'accès, de persévérance et de réussite à l'enseignement supérieur. Ce plan d'action comportera un ensemble de mesures visant à soutenir les réseaux de l'enseignement collégial et de l'enseignement universitaire dans leurs actions pour favoriser la réussite des étudiants et accroître le nombre de diplômés au Québec.

Citation :

« J'ai la conviction que l'enseignement supérieur constitue un des facteurs-clés dans le rayonnement du Québec, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Au cours des prochains jours, nous souhaitons dégager les pratiques porteuses en matière de réussite et les conditions garantissant le succès de leur mise en oeuvre. Chaque étudiant doit pouvoir bénéficier d'un environnement, de conditions et d'un accompagnement adéquats pour réussir son projet de formation en enseignement supérieur. Au terme de nos rencontres, je suis convaincue que nous disposerons des éléments nécessaires à l'élaboration d'un plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur, afin que la somme des victoires personnelles des étudiantes et des étudiantes contribue à la réussite du Québec de demain. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :



En 2020-2021, le gouvernement a investi 60 millions de dollars pour accroître la réussite des étudiants, ce qui permettra d'augmenter le nombre de diplômés et de soutenir la relance économique.

À l'été 2019, un ensemble de constats a été établi pour les ordres collégial et universitaire au regard de différents indicateurs d'accès aux études, de persévérance et de diplomation. Ces constats ont permis de déterminer des indicateurs et des cibles à inscrire dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Le Chantier sur la réussite en enseignement supérieur a été mis sur pied pour contribuer à l'atteinte des cibles nationales fixées dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Les travaux réalisés dans le cadre du Chantier culmineront par le dévoilement d'un plan d'action au printemps 2021.

