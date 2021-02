Le Fonds de solidarité FTQ devient Grand partenaire de Propulsion Québec en 2021





MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI), a le plaisir d'annoncer le renouvellement de l'entente de partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ, la société de capital de développement faisant appel à l'épargne des Québécois, à titre de Grand partenaire pour 2021.

Ce partenariat est cohérent avec le volet développement durable de la mission de la grappe et s'inscrit dans la continuité de son rôle de levier de développement économique au Québec. Renouvelable sur une base annuelle, cette entente permettra au Fonds de favoriser la transition énergétique en appuyant des initiatives québécoises d'électrification des transports et de solutions de mobilité intelligentes, essentielles à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte aux changements.

Depuis de nombreuses années, le Fonds contribue à la croissance économique du Québec au moyen d'investissements dans les entreprises de l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie québécoise, tout en priorisant l'appui au développement des entreprises innovantes oeuvrant dans des services à valeur ajoutée, notamment l'industrie des transports électriques et intelligents. Par sa gouvernance et ses codes d'éthiques, il agit comme un investisseur socialement responsable et soucieux d'un développement économique humain et durable. Membre de Propulsion Québec depuis février 2019, le Fonds occupe également un siège au conseil d'administration de la grappe, en plus d'être un partenaire stratégique pour la réalisation de plusieurs projets dont une étude sur l'électrification des parcs de véhicules au Québec et le Forum international sur la gestion de parcs de véhicules IMPULSION MTL 2020.

Ce partenariat fait du Fonds de solidarité FTQ un contributeur de choix pour l'ensemble des activités de la grappe et les projets de l'écosystème des TEI. Aujourd'hui, en bonifiant son statut de partenaire de Propulsion Québec, le Fonds réitère son appui et son engagement envers l'écosystème des TEI et renforce sa contribution à l'électrification de l'économie québécoise.

Citations

« Pour la deuxième année consécutive, le Fonds de solidarité FTQ et Propulsion Québec mobilisent conjointement les entreprises québécoises de l'écosystème des transports électriques et intelligents. La grappe se réjouit de voir ce partenaire de la première heure bonifier son soutien pour appuyer de nouveaux projets innovants en mobilité et en électrification des transports. Ce sont des implications de grands joueurs économiques, comme le Fonds de solidarité FTQ, qui permettent à nos entreprises québécoises de rayonner et de se positionner comme leaders mondiaux en transports électriques et intelligents » précise Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec

« L'électrification des transports est bien amorcée, et est appelée à accélérer au cours des prochaines années. Le Québec doit prendre sa place, autant pour contribuer à la lutte aux changements climatiques que pour bâtir une économie plus forte. Ces pourquoi nous sommes fiers de nous associer à nouveau à Propulsion Québec et ses partenaires pour appuyer le développement de la filière des transports électriques et intelligents au Québec. Pour le Fonds de solidarité FTQ, c'est ça, s'investir pour une meilleure société ! », conclut Christian G. Brosseau, vice-président aux investissements, Capital structurant, énergie et environnement du Fonds.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses plus de 700 000 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 30 novembre 2020, le Fonds appuyait plus de 3 300 entreprises partenaires et plus de 220 000 emplois. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui près de 210 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Fonds de solidarité FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.

