Le défi Yosakoi : Tracez votre chemin vers le bonheur avec le yosakoi





Kochi, Japon, organise un défi de médias sociaux auquel vous pouvez participer depuis chez vous !

KOCHI, Japon, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- La préfecture de Kochi (Japon) organise le défi Yosakoi : Tracez votre chemin vers le bonheur avec le yosakoi, événement de médias sociaux du 1er au 28 février 2021. Le défi vise à permettre aux gens d'en apprendre davantage sur le festival de yosakoi et la préfecture de Kochi, d'où est originaire le yosakoi.

Bien qu'elle soit en plein milieu de la pandémie de COVID-19, la préfecture de Kochi met au défi les personnes hors du Japon de contribuer à faire sourire les gens du monde entier en réalisant une vidéo d'une minute de danse Yosakoi depuis leur domicile. Postez la vidéo sur les médias sociaux pour participer à une loterie et courir la chance de gagner l'un des 60 prix offerts par la préfecture de Kochi.

À propos de la préfecture de Kochi

Situé dans la région de Shikoku au Japon, Kochi est une destination touristique au climat chaud, entourée par l'océan Pacifique et des montagnes escarpées.

Sa nature se compose de rivières (rivière Shimanto, rivière Niyodo) contenant une eau de qualité parmi les meilleures du Japon et des caractéristiques géologiques (géoparc mondial de Muroto UNESCO, parc national Ashizuri-Uwakai, karst de Shikoku), et de panoramas de paysages magnifiques.

À propos du yosakoi

Le festival de yosakoi est l'un des plus célèbres du pays. Des variations de ce festival sont organisées dans plus de 200 endroits au Japon et dans 29 pays/régions. C'est un festival de danse où les danseurs tiennent le Naruko (claquettes en bois), à deux mains et dansent sur une chorégraphie et une musique originales qui incorporent la danse traditionnelle japonaise et d'autres motifs.

Le défi Yosakoi : Tracez votre chemin vers le bonheur avec Yosakoi

https://yosakoi-nippon.jp/remix/

Période d'application :

1er février (lun.) - 28 février (dim.), 2021 (*JST)

Prix/Nombre de lauréats :

Des cadeaux liés au yosakoi venant de Kochi seront donnés à 60 personnes par loterie

Exigences de qualification :

Individus ou groupes vivant dans des pays ou régions hors du Japon

Toute personne ayant un compte Instagram, Facebook ou Twitter

À propos de la chanson « Yosakoi Remix »

« Yosakoi Remix », la musique du défi d'une minute, est basée sur la mélodie Yosakoi Dance et arrangée par le DJ KAORI, basé aux États-Unis et au Japon.

Originaire de la préfecture de Kochi, DJ KAORI s'est rendu à New York et est devenu le premier artiste japonais à apparaître en tant que DJ sur les chaînes de télévision et les stations de radio, notamment HOT97, BET et FOX.

Sponsor

Division du tourisme international, gouvernement de la préfecture de Kochi

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1426870/YOSAKOI_MAKES_THE_WORLD_SMILE.jpg

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 09:00 et diffusé par :