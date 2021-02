Fonds Dynamique lance le Fonds de revenu de retraite+ Dynamique





TORONTO, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui le lancement du Fonds de revenu de retraite+ Dynamique, conçu pour les particuliers à la retraite ou à l'aube de la retraite qui veulent des revenus et un potentiel de plus-value du capital.

«?Dans le contexte actuel de faibles rendements, les approches traditionnelles de placement ne fournissent pas toujours des revenus de retraite adéquats, surtout quand on considère que la retraite peut maintenant durer 20 ans ou plus. La bonne nouvelle, c'est qu'en raison des rendements en dividendes élevés, le moment est propice pour investir dans des sociétés qui peuvent produire des revenus durables. Le Fonds de revenu de retraite+ Dynamique s'adresse aux particuliers à l'affût de revenus générés principalement par des actions porteuses de dividendes ou de distributions. Il peut constituer une partie importante de tout portefeuille de revenu de retraite?», déclare Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Ce fonds commun cherche à fournir des rendements totaux peu corrélés avec ceux des principaux indices boursiers ou obligataires, sous la forme de revenus et d'une plus-value du capital à long terme. Pour ce faire, il investira principalement dans des actions donnant droit à des dividendes ou à des distributions. Il s'agit d'un fonds spécialisé liquide. À ce titre, il peut accéder à un plus large éventail d'occasions, y compris l'effet de levier, qui sera principalement créé au moyen d'emprunts et, dans une moindre mesure, par l'utilisation de dérivés et la vente à découvert.

Le fonds est dirigé par Oscar Belaiche, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, avec le soutien des 23 membres de l'équipe responsable des actions productives de revenu. M. Belaiche compte plus de 39 ans d'expérience dans les placements, les affaires et l'exploitation. Il gère un vaste éventail de fonds boursiers, équilibrés et spécialisés qui visent principalement à tirer des revenus des actions et à générer une plus-value du capital.

Pour en savoir plus sur ce fonds, visitez www.dynamique.ca.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

