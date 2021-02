/R E P R I S E -- Avis aux médias - Rentrée parlementaire - La CSQ et ses fédérations font le point sur les votes de grève/





MONTRÉAL, le 29 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Représentant 125 000 travailleuses et travailleurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations concernées par les négociations du secteur public, accompagnées de l'Association provinciale des enseignants et des enseignantes du Québec (APEQ-QPAT), convient les représentants des médias à une conférence de presse qui se tiendra, en ligne, le lundi 1er février 2021, à 10 heures. Dans le contexte de la rentrée parlementaire et des négociations du secteur public, les organisations présenteront le résultat des votes de grève s'étant tenus dans les dernières semaines.

Compte tenu des directives émises par la Santé publique, l'activité se tiendra en ligne par la plateforme Zoom. Pour obtenir un lien de connexion, les médias sont priés de transmettre une demande à Sébastien Marcil à l'adresse : marcil.sebastien@lacsq.org.

Par la suite, les porte-parole seront disponibles pour des entrevues individuelles (en français ou en anglais).

