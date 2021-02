Mindray transforme la surveillance ponctuelle des patients grâce aux nouveaux moniteurs de signes vitaux de la série VS





SHENZHEN, Chine, 1er février 2021 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE : 300760), un leader mondial innovant dans le développement de technologies de soins de santé, a lancé aujourd'hui ses nouveaux moniteurs de signes vitaux VS 9 et VS 8, qui sont désormais disponibles en Europe, en Australie et dans d'autres régions sélectionnées. De l'admission des patients hospitalisés aux contrôles aléatoires, la série VS de Mindray valorise tout le potentiel des observations de routine, permettant au personnel médical de se concentrer sur les soins au patient.

Afin de surveiller l'état des patients avec précision et en temps utile, les infirmières doivent enregistrer et classer les signes vitaux en détail pour chaque patient, ce qui augmente à la fois la charge de travail et le risque d'erreur causé par la transcription manuelle. La série VS de Mindray résout ces difficultés avec une station de travail réaliste qui transforme la surveillance ponctuelle des patients.

Cette série fournit des mesures précises des signes vitaux rapidement, optimisant le confort et la sécurité du patient ainsi que l'efficacité clinique. Alimenté par des technologies brevetées, le système de mesure TrueBPtm de Mindray relève une valeur PNI précise en 15 secondes seulement, tandis que le système TrueResptm enregistre automatiquement la fréquence respiratoire (FR) d'un patient à partir du capteur SpO2 qui se place sur le doigt.

Doté d'un écran tactile 10.1? qui permet de basculer entre les paramètres, les profils de workflow et les outils d'évaluation, le VS 9 propose un éventail flexible et entièrement personnalisable de profils d'observation pour s'adapter à différents groupes de patients, services ou tâches cliniques, ce qui permet de consolider et d'accélérer les évaluations au chevet des patients.

De plus, la solution automatisée intégrée Early Warning Score (EWS) de la série VS de Mindray calcule les scores des patients et propose des messages en cas d'escalade qui sont personnalisables pour favoriser des interventions cliniques en temps utile. Les scores du patient EWS peuvent également être intégrés au tableau de bord EWS dans le système de gestion des dossiers, ainsi, les cliniciens peuvent suivre l'état du patient de manière complète, à tout moment et en tout lieu.

Bénéficiant d'une connectivité véritablement interopérable, le VS 9 simplifie l'intégration des données numériques des patients. Il peut se connecter de manière transparente à des systèmes de dossiers informatisés de santé tiers différents, ou se connecter au système de gestion des dossiers intégré qui permet au personnel médical de suivre les données des patients à la fois grâce au contrôle aléatoire et à la surveillance continue. En outre, le gestionnaire de périphériques M-IoT de Mindray fournit un état et des diagnostics détaillés de tous les moniteurs de signes vitaux Mindray ainsi que des autres appareils Mindray dans l'ensemble de l'hôpital, ce qui aide les ingénieurs à optimiser l'efficacité clinique de leurs appareils.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.mindray.com/en/product/VS_9.html.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1425721/image_1.jpg

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 08:23 et diffusé par :