Intégration du Centre national d'excellence de santé mentale au ministère de la Santé et des Services sociaux

QUÉBEC, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans un souci d'améliorer le soutien aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux et d'assurer une meilleure complémentarité avec ceux-ci, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) choisi d'intégrer tous les services du Centre national d'excellence de santé mentale (CNESM) au sein de son ministère, et ce, graduellement d'ici le 31 mars 2021.

Toutes les activités offertes par le CNESM seront maintenues comme les formations et les services de consultation et d'accompagnement auprès des gestionnaires et des intervenants du réseau. Les employés continueront également de soutenir le développement des meilleures pratiques en santé mentale au Québec, en favorisant l'instauration de pratiques cliniques de qualité pour des clientèles ciblées et en s'appuyant sur des données probantes. Leur expertise et leurs compétences continueront à être mises à profit pour bien accompagner le réseau afin d'offrir des services en santé mentale de qualité à toute la population.

Cette intégration permettra aussi d'opérer un changement dans la gestion du service pour une meilleure transparence et une meilleure reddition de comptes.

Toutes les organisations doivent revoir leurs façons de faire afin de les faire évoluer en fonction des priorités et des besoins changeants de la population. L'objectif de cette intégration est que le MSSS joue un plus grand rôle dans l'accompagnement du réseau et que ce dernier s'assure d'être en pleine cohérence et concordance avec les orientations ministérielles.

De plus, il est souhaité que les instituts universitaires en santé mentale puissent également jouer leur plein rôle dans l'accompagnement du réseau.

Faits saillants

Le CNESM a été mis en place en 2008 pour répondre aux besoins de ce moment.

Le CNESM a contribué au développement de différents services dont notamment, les équipes de Suivi intensif dans le Milieu (SIM), de Soutien d'Intensité Variable (SIV), les Programmes d'Intervention pour Premiers Épisodes Psychotiques (PIPEP) et les équipes FACT (Flexible Assertive Community Treatment).

Il comptait une quinzaine d'employés.

