Un pas de plus vers l'harmonisation des codes de construction





Projet de règlement modifiant le Code de construction

MONTRÉAL, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - C'est le 29 janvier dernier que l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) a soumis ses commentaires à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) relativement au projet de règlement modifiant le chapitre I, Bâtiment, du Code de construction. L'Association tient à profiter de cette occasion pour souligner les ajustements concrets et le travail important de la RBQ en ce qui a trait à l'harmonisation canadienne des codes de construction.

« Il est évident que dans son ensemble, le présent projet de règlement va contribuer aux efforts de rapprochements des codes de construction québécois et canadiens. Pour l'APCHQ, il s'agit d'une étape additionnelle et nécessaire. Depuis quelques mois, nous sentons que les choses bougent dans la bonne direction. Souvenons-nous que le 27 octobre dernier, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, signait l'accord pancanadien de conciliation sur les codes de construction visant à uniformiser les exigences en vigueur partout au Canada », souligne Marco Lasalle, directeur du Service technique à l'APCHQ.

Améliorer la qualité de construction et la sécurité du public

Dans le cadre de cet exercice de consultation, l'APCHQ a formulé plusieurs propositions simples et peu coûteuses visant à améliorer la qualité de construction et la sécurité du public.

Par exemple, en ce qui concerne l'ajout de gypse obligatoire au plafond de tous les sous-sols des habitations, l'APCHQ considère que cette nouvelle exigence va à l'encontre des enjeux d'harmonisation canadienne des codes et devient même un élément de différenciation supplémentaire. Aucune mesure allant dans ce sens n'a d'ailleurs été élaborée dans le Code national du bâtiment - Canada 2015 (CNB), ni dans la version 2020 (du moins ce qui a été présenté pour les commentaires publics).

De plus, l'ajout de gypse génèrerait des déchets supplémentaires au moment de la construction et lors des travaux de rénovation de ces bâtiments.

Marco Lasalle souligne « qu'en tant qu'industrie, nous nous devons de poser des gestes concrets pour réduire les déchets de gypse et ses résidus, et dans le contexte actuel, une telle modification au règlement n'est certainement pas cohérente avec les intentions du gouvernement en la matière ». Il ajoute également « qu'il est plus écologique et économique de procéder à l'installation de tuiles acoustiques (plafond suspendu). Cela permet d'apporter des modifications à la mécanique du bâtiment lors de travaux d'entretien ou de rénovation sans avoir à ouvrir des sections de gypse. »

« L'année 2030 est à nos portes et notre industrie se doit d'apporter sa contribution pour réduire les gaz à effet de serre. Nous avons toutes les cartes en main pour tendre vers des habitations de type net zéro, il n'en tient qu'à nous de poursuivre notre travail pour y arriver », soutient Marco Lasalle.

Afin d'étudier la question plus en profondeur, l'APCHQ suggère entre autres à la RBQ de mettre sur pied un comité de travail regroupant des experts de l'industrie et d'apporter les modifications requises au prochain cycle réglementaire.

Des efforts à poursuivre

En matière d'harmonisation, tout nous laisse penser que le Québec est sur la bonne voie. Soulignons, par exemple, les propositions de modification soutenues récemment concernant la concentration de radon à ne pas dépasser dans une habitation et la mise en place de mesures préventives.

L'APCHQ ne peut qu'espérer que les efforts d'harmonisation vont se poursuivre et même s'accélérer, et offre en ce sens son entière collaboration au gouvernement et aux partenaires de l'industrie pour soutenir leur mise en place.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 000 employeurs du secteur résidentiel.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 08:00 et diffusé par :