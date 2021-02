/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Séance d'information technique concernant l'utilisation des tests rapides au Québec/





QUÉBEC, le 31 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une séance d'information technique destinée aux médias au cours de laquelle la sous-ministre adjointe à la Direction générale de la surveillance, de la planification, de la coordination, de la prévention et de la promotion en santé publique, madame Marie-Ève Bédard, la directrice des services multidisciplinaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, madame Caroline St-Denis, ainsi que la médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), madame Isabelle Goupil-Sormany, feront le point sur l'utilisation des tests rapides au Québec.

Consignes pour participer à l'événement

La séance d'information technique, qui sera entièrement virtuelle, se tiendra sur la plateforme Microsoft Teams. Les instructions de connexion vous seront transmises lors de l'accréditation. Si vous ne disposez pas de compte Teams, vous devrez vous en créer un au préalable pour accéder à cette séance.

Aucune prise d'image ne sera permise lors de la séance d'information technique. Cependant, les représentants des médias pourront enregistrer le son ou encore citer les porte-parole.

Les journalistes qui souhaitent participer à la séance d'information technique doivent s'accréditer au préalable en écrivant à : medias@msss.gouv.qc.ca. Les liens pour se connecter seront uniquement envoyés aux représentants des médias qui se seront accrédités.

DATE : Le lundi 1er février 2021



HEURE : 15 h

Connexion des participants en ligne dès 14 h 45



LIEU : Microsoft Teams

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 08:00 et diffusé par :