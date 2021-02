La ministre McCann remercie les enseignantes et enseignants de leur travail exceptionnel





QUÉBEC, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la 27e Semaine des enseignantes et des enseignants, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, souligne le travail exemplaire et le dévouement quotidien de l'ensemble du personnel enseignant du Québec. Elle invite également la population à se joindre à elle pour les remercier personnellement, particulièrement en cette année inhabituelle.

Ainsi, du 1er au 7 février prochain, la ministre invite les étudiantes et étudiants, les parents, les acteurs du réseau de l'enseignement supérieur, les personnalités publiques, les représentantes et représentants des médias et toute la population à mettre en lumière le travail des enseignantes et enseignants en faisant valoir leurs bons coups autour d'eux.

Citations :

« Je tiens à remercier tous les enseignants et enseignantes du Québec ainsi que nos professeurs d'université pour le travail accompli au quotidien, particulièrement au cours des derniers mois. Vous méritez toute notre reconnaissance pour avoir relevé les défis qu'ont posé la pandémie au cours de la dernière année. Votre contribution à la formation de la relève du Québec est primordiale. J'invite tous les Québécois et Québécoises à se joindre à moi pour les remercier chaleureusement. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Créée en 1994, la Semaine des enseignantes et des enseignants se tient chaque année au début du mois de février.

La Semaine vise à rendre hommage aux enseignantes et enseignants du Québec.

Elle est soulignée de diverses manières dans les milieux scolaires.

Liens connexes :

Ministère de l'Enseignement supérieur

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC?s=09

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 08:00 et diffusé par :