Desjardins Capital devient actionnaire minoritaire de JL Leclerc afin d'appuyer son plan de croissance à l'échelle nord-américaine





Cette PME familiale se spécialise dans la conception, la fabrication et l'assemblage de pièces et produits mécanosoudés principalement dans les secteurs de l'énergie et du transport

SAINT-ANTOINE-DE-TILLY, QC, le 1er févr. 2021 /CNW Telbec/ - « JL Leclerc, c'est plus qu'une entreprise familiale née en 1988 dans Lotbinière du génie entrepreneurial de notre père, Michel Leclerc, et de nos oncles Gilles et Jean Leclerc. JL Leclerc, c'est, 32 ans plus tard, un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'assemblage de pièces et produits mécanosoudés utilisés principalement dans les secteurs de l'énergie et du transport. L'arrivée de Desjardins Capital comme actionnaire, c'est un atout de plus qui va nous permettre d'accélérer la réalisation de notre plan de croissance nord-américaine, tout en respectant notre culture d'entreprise axée sur la R&D et l'anticipation des besoins de nos clients. »

C'est en ces termes que Jérôme et Julie Leclerc - frère et soeur dans la vie - respectivement président-directeur général et vice-présidente de JL Leclerc, accueillent l'arrivée de Desjardins Capital à titre d'actionnaire minoritaire de cette entreprise de 140 employés. JL Leclerc est certifié ISO 9001 et par le Bureau Canadien de Soudage (CWB), en plus d'être homologué par de grands donneurs d'ordres canadiens, dont Prévost Car, Nova Bus, Hydro-Québec et Bell, avec lesquels la compagnie familiale entretient des relations de confiance pour la plupart depuis plus de 15 ans.

« La décision de Desjardins Capital d'investir dans JL Leclerc repose sur quatre facteurs de réussite : une équipe de direction solide, des employés engagés dans la production de qualité supérieure, une liste de clients majeurs fidèles et une culture d'innovation exceptionnelle, d'indiquer Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation, Desjardins Capital. Parce que JL Leclerc n'a pas peur d'oser se donner des objectifs ambitieux, nous croyons dans le plan de croissance nord-américaine de ce fleuron de Chaudière-Appalaches. »

Le vent dans les voiles

« Malgré la pandémie, notre carnet de commandes est plein, de préciser le PDG de JL Leclerc. La croissance des ventes représente environ 10 % par année. La dernière année a été marquée par la pause du printemps, mais les ventes ont repris et notre croissance devrait se poursuivre en 2021. Avec notre importante équipe de R&D, incluant des ingénieurs mécaniques, techniciens, concepteurs et dessinateurs, nous avons participé, dans les dernières années, au développement de nouveaux produits utilisés par Hydro-Québec, dont certains poteaux en acier pour les lignes à haute tension, ainsi que plusieurs outils pour l'entretien des lignes électriques. »

L'entreprise a mis sur pied en 2015 sa division de fabrication de carrosseries utilitaires et remorques spécialisées pour les utilités publiques et les villes qui réprésente maintenant plus de 20 % de son chiffre d'affaires actuel. L'entreprise a investi plus de 3 M$ dans les deux dernières années pour soutenir la croissance de cette division.

Le défi de la main-d'oeuvre

L'entreprise a signé des contrats de travail dans la dernière année avec une dizaine de travailleurs étrangers, principalement des métiers spécialisés tels que soudeur, machiniste, mécanicien et peintre en provenance majoritairement de la Tunisie. Elle continue ses efforts pour contrer la pénurie de travailleurs par d'autres recrutements à l'international, la formation des travailleurs à l'interne et les investissements dans les technologies de fabrication.

À propos de JL Leclerc

Fondé en 1988 à Saint-Antoine-de-Tilly par les frères Michel, Gilles et Jean Leclerc, JL Leclerc emploie 140 personnes et opère cinq usines de fabrication situées à Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Croix et Laurier-Station. S'appuyant sur une importante équipe de R&D, l'entreprise, qui est demeurée familiale, se spécialise dans la conception, la fabrication et l'assemblage de pièces et produits mécanosoudés principalement dans les secteurs de l'énergie et du transport.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,4 milliards de dollars en date du 30 juin 2020, Desjardins Capital participe à la pérennité d'environ 530 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plus de 80 000* emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web ou consultez notre page LinkedIn.

* Donnée au 31 décembre 2019

SOURCE Desjardins Capital

Communiqué envoyé le 1 février 2021 à 08:00 et diffusé par :