WeedMD confirme que ses produits de Color Cannabis sont disponibles au Québec





TORONTO, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WeedMD Inc. (TSX-V : WMD) (OTCQX : WDDMF) (FSE : 4WE) (« WeedMD » ou la « Société »), un producteur et distributeur de cannabis médicale détenant un permis fédéral, a confirmé que ses produits à usage récréatif vendus sous la marque Color Cannabis sont maintenant disponibles auprès de la clientèle de la province de Québec. À la suite de la réalisation de sa première expédition à la Société québécoise du cannabis (« SQDC »), les produits sont distribués par le biais de ROSE Science Vie Inc. (« ROSE »), le producteur établi au Québec et partenaire local de WeedMD.

Les produits de fleurs séchées de Color Cannabis sont maintenant disponibles sur le marché du cannabis à usage récréatif de la province et comprennent ses cultivars Pedro's Sweet Sativa et Ghost Train Haze.

« La pénétration de nouveaux marchés constitue un objectif stratégique clé pour nous en 2021, et nous sommes ravis de réaliser le lancement de notre expansion grâce à la confirmation que nos produits sont maintenant disponibles sur le marché québécois. Nous sommes honorés du fait que Color Cannabis ait été retenu parmi cette sélection », a déclaré George Scorsis, président exécutif et chef de la direction par intérim de WeedMD.

Nomination d'un secrétaire exécutif

WeedMD a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration (le « Conseil ») a nommé Vincent Doré au poste de secrétaire exécutif. Agissant présentement à titre de vice-président, Services juridiques, les responsabilités de Vincent comprennent maintenant en outre l'ensemble du cadre de travail de la gouvernance de l'entreprise et la conformité du Conseil à l'égard des exigences réglementaires et prévues par la loi. En tant que leader expérimenté et bien au fait des industries du cannabis et de l'emballage de produits de consommation, Vincent a joint les rangs de WeedMD en septembre 2020. Auparavant, il a dirigé les équipes des services juridiques, de la conformité à la réglementation et des ressources humaines auprès d'un autre producteur agréé de cannabis, a agi à titre de conseiller juridique pour le compte de l'Ontario Cannabis Store après avoir occupé, pendant de nombreuses années, le poste de conseiller juridique auprès de George Weston Limited et de Loblaw Companies Limited. Vincent est diplômé du programme conjoint JD / MBA de la Osgoode Hall Law School et de la Schulich School of Business, et il maîtrise parfaitement le français.

Accédez à l'infolettre aux actionnaires 2021 de WeedMD ici. La présentation aux investisseurs mise à jour et la présentation corporative se retrouvent ici.

À propos de ROSE LifeScience Inc.



En tant que société privée québécoise, fondée par un groupe de cadres chevronnés ayant une vaste expérience dans les industries fortement réglementées, ROSE ScienceVie est engagée à assurer que le Québec bénéficie de la production, de la vente et de la consommation responsables de cannabis. De la culture du cannabis à la commercialisation et à la logistique, ROSE joue un rôle clé dans le marché québécois. ROSE produit non seulement du cannabis remarquable, mais offre également des services complets de commercialisation à des producteurs choisis afin d'encourager la diversité des produits sur le marché du Québec.

À propos de WeedMD Inc.

WeedMD Inc. est la société mère cotée en bourse de WeedMD RX Inc. et de Starseed Medicinal Inc., titulaires de permis, fabriquant et distribuant des produits de cannabis pour les marchés médicaux et à usage récréatif. La Société possède et exploite une serre à la fine pointe de la technologie de 158 acres, une installation extérieure et de transformation située à Strathroy, en Ontario, ainsi qu'une installation de 26 000 pieds carrés, disposant d'un permis intégral, située à Aylmer, en Ontario, spécialisée dans l'extraction du cannabis. Avec l'ajout de Starseed, un exploitant centré sur la médecine, WeedMD a élargi sa stratégie de distribution multi-canaux. Le partenariat industriel exclusif de Starseed avec LiUNA, le plus important syndicat de la construction au Canada, ainsi qu'avec des employeurs et des groupes syndicaux, complète les ventes directes de WeedMD aux patients médicaux. La Société maintient des relations stratégiques sur le marché des aînés et des ententes d'approvisionnement avec Shoppers Drug Mart ainsi qu'avec sept organismes provinciaux de distribution où sont vendues les marques à usage récréatif Color Cannabis et Saturday.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions applicables de la législation canadienne sur les valeurs mobilières qui sont basés sur les anticipations, les estimations, les perspectives, les hypothèses internes actuelles, les croyances et les vues d'événements futurs de WeedMD. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « prévoir »,« sembler », « pouvoir », « devoir », « avoir l'intention de », « entrevoir », « potentiel »,« proposé », « estimé » et une terminologie semblable, incluant la forme négative de ces termes et leurs variations, ou des énoncés à l'effet que certains événements ou conditions « pourraient », « devraient » ou «seraient prévus » se produire ou par des discussions relatives à la stratégie.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse s'appuient sur les anticipations, les estimations, les perspectives, les hypothèses et les vues d'événements futurs que la direction croit être raisonnables dans les circonstances. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations, des plans, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des cibles, des directives ou autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de fait. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations ayant trait aux attentes internes, aux attentes ayant trait aux volumes actuels de production, aux attentes quant à la capacité future de croissance et l'achèvement de tout projet d'immobilisations ou d'expansion. Les énoncés prospectifs impliquent nécessairement les risques connus ou inconnus, incluant, sans s'y limiter, le risque associé à la conjoncture économique générale, aux événements défavorables à l'industrie, à la perte de marchés; aux futurs développements législatifs ou réglementaires; à l'incapacité d'accéder à des capitaux suffisants provenant de sources internes et externes et ou à l'incapacité d'accéder à des capitaux suffisants selon des conditions favorables; à l'industrie du cannabis au Canada, de manière générale; à la capacité de WeedMD de mettre en oeuvre ses stratégies d'affaires; à la pandémie de COVID-19; à la concurrence, à une mauvaise récolte; et autres risques.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes de la direction à la date du présent communiqué et, à moins d'y être tenu par les exigences législatives, WeedMD n'assume pas l'obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. De nouveaux facteurs émergent à l'occasion et il est impossible pour WeedMD de prédire de tels facteurs. À la lumière de ces énoncés prospectifs, les lecteurs devraient garder à l'esprit les facteurs de risque et autres mises en garde contenus dans les documents d'information divulgués par WeedMD, déposés auprès des agences canadiennes de réglementation sur les valeurs mobilières sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com. Les facteurs de risque et autres facteurs notés dans les documents d'information pourraient entraîner des événements réels ou des résultats qui pourraient différer de façon importante de ceux décrits dans tout énoncé prospectif.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX OU SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (COMME CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) ASSUME LA RESPONSABILITÉ DE L'EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

